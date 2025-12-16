Te słuchawki są wielkości małego breloka, a dziś kupisz je znacznie taniej
Zawsze warto mieć zapasowe słuchawki. Nasze główne mogą się rozładować albo w najgorszym przypadku zgubić.
Czasami też wolimy nie mieć naszych głównych słuchawek w uszach w sytuacjach, które mogą wydawać się dla nich potencjalnie szkodliwe. Szczególnie jeśli są to konstrukcje douszne (bez gumek) i nie trzymają się najlepiej naszego ucha. Tu do gry wchodzą JLAB Jbuds Mini: słuchawki wielkości brelkoka do kluczy.
JLAB Jbuds Mini
Oczywiście to ich wygląd i rozmiar są największymi atutami. Nie można jednak pominąć ceny, która obecnie wynosi jedynie 129 zł. Kolejną ich zaletą jest trwałość: dzięki spełnieniu normy IP55 wytrzymują naprawdę dużo. Na pochwałę zasługuje także bateria na 5,5 godziny ciągłej pracy, które można wydłużyć dzięki etui do 20 godzin. A wszystko to w naprawdę małych słuchawkach.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.