Te słuchawki są wielkości małego breloka, a dziś kupisz je znacznie taniej

Czasami też wolimy nie mieć naszych głównych słuchawek w uszach w sytuacjach, które mogą wydawać się dla nich potencjalnie szkodliwe. Szczególnie jeśli są to konstrukcje douszne (bez gumek) i nie trzymają się najlepiej naszego ucha. Tu do gry wchodzą JLAB Jbuds Mini: słuchawki wielkości brelkoka do kluczy.

Dalsza część tekstu pod wideo

JLAB Jbuds Mini

Oczywiście to ich wygląd i rozmiar są największymi atutami. Nie można jednak pominąć ceny, która obecnie wynosi jedynie 129 zł. Kolejną ich zaletą jest trwałość: dzięki spełnieniu normy IP55 wytrzymują naprawdę dużo. Na pochwałę zasługuje także bateria na 5,5 godziny ciągłej pracy, które można wydłużyć dzięki etui do 20 godzin. A wszystko to w naprawdę małych słuchawkach.