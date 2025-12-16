Sprzęt

Te słuchawki są wielkości małego breloka, a dziś kupisz je znacznie taniej

Zawsze warto mieć zapasowe słuchawki. Nasze główne mogą się rozładować albo w najgorszym przypadku zgubić. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:42
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Te słuchawki są wielkości małego breloka, a dziś kupisz je znacznie taniej

Czasami też wolimy nie mieć naszych głównych słuchawek w uszach w sytuacjach, które mogą wydawać się dla nich potencjalnie szkodliwe. Szczególnie jeśli są to konstrukcje douszne (bez gumek) i nie trzymają się najlepiej naszego ucha. Tu do gry wchodzą JLAB Jbuds Mini: słuchawki wielkości brelkoka do kluczy.

Dalsza część tekstu pod wideo
JLAB Jbuds Mini Idealne do muzyki i do kluczy

JLAB Jbuds Mini

Oczywiście to ich wygląd i rozmiar są największymi atutami. Nie można jednak pominąć ceny, która obecnie wynosi jedynie 129 zł. Kolejną ich zaletą jest trwałość: dzięki spełnieniu normy IP55 wytrzymują naprawdę dużo. Na pochwałę zasługuje także bateria na 5,5 godziny ciągłej pracy, które można wydłużyć dzięki etui do 20 godzin. A wszystko to w naprawdę małych słuchawkach.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Słuchawki dokanałowe JLAB TWS Go Pods ANC Liliowy
Słuchawki dokanałowe JLAB TWS Go Pods ANC Liliowy
-60 zł
169 zł - najniższa cena
Kup teraz 109 zł
Słuchawki nauszne JLAB JBuddies Studio Niebiesko-szare
Słuchawki nauszne JLAB JBuddies Studio Niebiesko-szare
0 zł
159.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 159.99 zł
Słuchawki nauszne JLAB GO LUX ANC Zielony
Słuchawki nauszne JLAB GO LUX ANC Zielony
-90 zł
259 zł - najniższa cena
Kup teraz 169 zł
Advertisement
JLAB Jbuds Mini Idealne do muzyki i do kluczy

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
słuchawki TWS Jlab Jlab JBuds Mini
Zródła zdjęć: JLab