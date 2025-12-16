Gigantyczny wyciek z Apple. Tajny prototyp ujawnił te urządzenia

Apple szykuje nowe sprzęty

Historia tego odkrycia jest niezwykła. Ktoś wszedł w posiadanie prototypu urządzenia firmy Apple, na którym zainstalowana była bardzo wczesna wersja systemu operacyjnego. Choć oprogramowanie nosiło wewnętrzne oznaczenie iOS 19, w rzeczywistości była to wczesna kompilacja iOS 26 (numer wersji 23A5234w). To właśnie w jej kodzie zaszyto informacje, które dla fanów technologii są na wagę złota.

Dzięki anonimowemu źródłu, które przekazało dane serwisowi MacRumors, poznaliśmy harmonogram giganta z Cupertino na najbliższe lata. Lista jest długa i potwierdza istnienie urządzeń, o których do tej pory mówiło się tylko w sferze plotek.

Składany iPhone i powrót AirTaga

Największe emocje budzi sekcja smartfonów. Wyciek potwierdza, że Apple aktywnie pracuje nad składanym iPhonem, który ukrywa się pod nazwą kodową V68. To ostateczny dowód na to, że gigant z Cupertino nie porzucił planów wejścia na rynek "składaków".

Oprócz tego w kodzie znaleziono odniesienia do iPhone'a 17e (V159) oraz przyszłych modeli iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max (V63 i V64). Dobre wieści mamy też dla osób, które czekają na odświeżenie akcesoriów. AirTag 2 istnieje i jest oznaczony jako B589. Oczekuje się, że premiera nowej "pastylki lokalizacyjnej" jest bliżej niż myślimy.

Nowe Maki i domowe roboty

Apple szykuje potężną ofensywę w segmencie komputerów. System wymienia całą plejadę maszyn opartych na nadchodzących układach z rodziny M5. Zobaczymy MacBooki Pro i MacBooki Air, a także nowe wersje Mac Studio i Mac mini z tymi procesorami. Co ciekawe, firma testuje już nawet komputery z układami M6, w tym 14-calowego i 16-calowego MacBooka Pro.

Interesująco wygląda też przyszłość inteligentnego domu. Apple pracuje nad kilkoma wariantami Home Huba (J490, J491), w tym modelem z podstawą. Najbardziej intrygujący jest jednak "robot stołowy", oznaczony jako J595. Wygląda na to, że plotki o ekranie śledzącym ruch domowników mogą okazać się prawdą.

Okulary i chipy przyszłości

Amerykański gigant nie rezygnuje z rzeczywistości rozszerzonej. W planach jest tańsza wersja gogli, nazwana roboczo Vision Air (N100), oraz druga generacja pełnowymiarowego Vision Pro. Ciekawostką są okulary "AI smart glasses" (N401), które mają stanowić odpowiedź na popularne Ray-Bany Mety.

Wszystkie te urządzenia będą napędzane nową generacją procesorów:

A20 i A20 Pro dla iPhone'ów,

M5 i M6 dla komputerów,

S11 dla zegarków Apple Watch.