Qualcomm sypnął nowościami. Tanie smartfony w końcu przyspieszą

Nowe Snapdragony do tanich smartfonów

Nie każdy potrzebuje flagowca za kilka tysięcy złotych. Większość z nas szuka telefonu, który po prostu działa i nie kosztuje majątku. Qualcomm doskonale to rozumie. Firma po cichu zaprezentowała dwa nowe układy: Snapdragon 4 Gen 4 oraz Snapdragon 6s 4G Gen 2. Oba trafią do urządzeń z niskiej i średniej półki cenowej. Zmiany są spore i widać je gołym okiem.

4G wciąż żyje i ma się dobrze

Zacznijmy od modelu Snapdragon 6s 4G Gen 2. Nazwa jest długa, ale przekaz prosty. Sieć 4G nigdzie się nie wybiera. Ten układ to propozycja dla najtańszych smartfonów. Producent chwali się sporym skokiem wydajności. Główny rdzeń procesora rozpędza się teraz do 2,9 GHz. To o połowę szybciej niż w poprzedniej generacji.

Ważna jest też technologia produkcji. Mamy tu 6 nm zamiast przestarzałych 11 nm. Dzięki temu bateria powinna trzymać dłużej. Układ obsłuży ekrany z odświeżaniem 120 Hz. Będzie też wspierał aparaty o rozdzielczości do 108 Mpix. Jest jednak pewien minus. Filmy nagramy tylko w jakości 1080p. Zabrakło też nowszego Wi-Fi - musimy zadowolić się standardem Wi-Fi 5.

Nowoczesność w niższej cenie

Znacznie ciekawiej wygląda Snapdragon 4 Gen 4. Tutaj wchodzimy już w erę 5G. Co ciekawe, układ wykonano w nowoczesnej litografii 4 nm. To rzadkość w tej klasie cenowej. Powinno się to przełożyć na jeszcze lepszą kulturę pracy i energooszczędność.

Procesor obsługuje szybką pamięć RAM LPDDR 5 oraz pamięć na dane UFS 3.1. Dzięki temu aplikacje powinny uruchamiać się szybciej. Poprawiono też ładowanie. Dzięki Quick Charge 4+ baterię naładujemy do połowy w zaledwie 15 minut.