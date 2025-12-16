BNP Paribas jeszcze sprytniej ochroni twoje konto. Niebanalna nowość

Panic Button w aplikacji banku Paribas

To niezbity dowód na to, że bezpieczeństwo naszych pieniędzy jest priorytetem banku Paribas. A takie podejście z pewnością prędzej, czy później doceni każdy z posiadaczy konta bankowego. Szczególnie teraz, kiedy oszustwa finansowe są niemal na porządku dziennym. Instytucja stara się jak może, aby utrudnić życie cyberprzestępcom, a swoim klientom dać przydatne narzędzie, którego działanie jest proste i intuicyjne.