Bezpieczeństwo

BNP Paribas jeszcze sprytniej ochroni twoje konto. Niebanalna nowość

BNP Paribas słynie z różnych niebanalnych nowości, które co jakiś czas udostępnia w swojej aplikacji lub w oddziale. Wystarczy przypomnieć usługę GOdreams, platformę mamGO, albo kartę debetową Mastercard dla miłośników zwierząt. Teraz dodał do aplikacji GOmobile, funkcję Panic Button. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 14:06
0
Panic Button w aplikacji banku Paribas

To niezbity dowód na to, że bezpieczeństwo naszych pieniędzy jest priorytetem banku Paribas. A takie podejście z pewnością prędzej, czy później doceni każdy z posiadaczy konta bankowego. Szczególnie teraz, kiedy oszustwa finansowe są niemal na porządku dziennym. Instytucja stara się jak może, aby utrudnić życie cyberprzestępcom, a swoim klientom dać przydatne narzędzie, którego działanie jest proste i intuicyjne.

Bank właśnie dodał do aplikacji GOmobile funkcję Panic Button, która pozwala błyskawicznie zablokować dostęp do bankowości. Możemy go użyć za każdym razem, kiedy jakieś zachowanie lub wydarzenie wzbudzi w nas niepokój. 

Jak skorzystać z funkcji przycisku blokującego dostęp do konta?

  1. Należy otworzyć aplikację GOmobile.
  2. Wejść do zakładki "Pomoc i kontakt" w prawym górnym rogu, lub "Profil - Bezpieczeństwo". 
  3. Następnie, wybrać opcję "Zablokuj dostęp do bankowości internetowej". 

Nowa funkcja bezpieczeństwa w aplikacji GOmobile pozwala szybko i samodzielnie zablokować dostęp do bankowości, gdy podejrzewasz, że ktoś niepowołany ma do niej dostęp.

wyjaśnia bank Paribas w swoim najnowszym komunikacie.

Jesteśmy pewni, że większość klientów doceni tak prosty sposób, zabezpieczenia swojego konto. Warto zatem zaktualizować aplikację i sprawdzić działanie nowej funkcji.  

