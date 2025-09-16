Mega nowość w Banku BNP Paribas. Teraz także w oddziale

Samochód jak Netflix

mamGO to platforma, która łączy leasing, kredyt, wynajem długoterminowy i subskrypcję Arval Flex. Wszystko sprowadza się do jednej raty, w której zawiera się ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Klient nie musi już martwić się dodatkowymi kosztami ani formalnościami.

Największą zaletą jest elastyczność. Dzięki Arval Flex samochód można oddać w dowolnym momencie, z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Jest to zatem rozwiązanie dla tych, którzy są przyzwyczajeni do subskrypcji filmów czy muzyki i chcą podobnej wygody także w motoryzacji.

Coraz więcej osób mówi: chcę prostego rozwiązania – jedna rata i wszystko w niezmiennej cenie. To zmiana w myśleniu o mobilności, która wyraźnie nabiera tempa. Seweryn Mazurek, dyrektor ds. Kluczowych Klientów Rynku Samochodowego w Banku BNP Paribas

Nowa usługa w oddziałach BNP Paribas

Do tej pory mamGO było dostępne wyłącznie online. Teraz oferta pojawiła się we wszystkich oddziałach BNP Paribas w Polsce. Klienci mogą porozmawiać z doradcą i od razu sprawdzić szczegóły. W 20 wybranych placówkach ustawiono dodatkowo auta pokazowe, które można obejrzeć na żywo.

Co ważne, platforma mamGO jest dostępna zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych – na takich samych zasadach. To rzadkość na rynku, gdzie zwykle warunki różnią się w zależności od tego, kto podpisuje umowę.

To nie tylko wygodne rozwiązanie, ale też wyraz szerszej zmiany stylu życia. Samochód staje się usługą, którą łatwo dopasować do tego, jak żyjemy i pracujemy, do tego czymś łatwym do zmiany. Maciej Górski, starszy ekspert ds. Nowych Modeli Biznesowych i Innowacji w Banku BNP Paribas

Trzy modele na start

Na początek, w oddziałach BNP Paribas promowane są trzy samochody: Peugeot 408 GT Hybrid, Opel Frontera Hybrid oraz KIA Ceed SW. Wszystkie dostępne są w stałej miesięcznej racie, bez ukrytych kosztów i bez długich umów.