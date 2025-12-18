Północnokoreański szpieg przyłapany w Amazonie. Zdradził go jeden szczegół

Jeden z nich został właśnie przyłapany na pracy jako administrator systemów w Amazon US. Zdradził go jednak jeden, pozornie nieistotny szczegół. Nie można tu jednak mówić o szczęściu ze strony Amazona: tak naprawdę firma wciąż aktywnie poszukuje tego typu szpiegów i tylko dzięki stałej czujności udało się odnaleźć kreta.

Amazon wykrył koreańskiego szpiega

Wszystko z powodu opóźnień pomiędzy wciśnięciami przycisków. Dla typowego pracownika z USA te wynoszą do kilkudziesięciu milisekund. W tym wypadku wykryto, że wynoszą one 140 milisekund. To sprawiło, że specjaliści do spraw bezpieczeńśtwa postanowili bliżej przyjżeć się sprawie. Otóż ustalili oni, że o ile laptop pracownika, który był połączony z serwerami Amazon rzeczywiscie znajdował się w USA, to jednocześnie był zdalnie sterowany spoza kraju, co przełożyło się na tak wysokie opóźnienia.