Północnokoreański szpieg przyłapany w Amazonie. Zdradził go jeden szczegół
Powszechnie Korea Północna kojarzy się z państwem bez interenetu. I o ile to w większości przypadków jest prawdą, tak tamtejsi hakerzy uchodzą za jednych z bardziej skutecznych.
Jeden z nich został właśnie przyłapany na pracy jako administrator systemów w Amazon US. Zdradził go jednak jeden, pozornie nieistotny szczegół. Nie można tu jednak mówić o szczęściu ze strony Amazona: tak naprawdę firma wciąż aktywnie poszukuje tego typu szpiegów i tylko dzięki stałej czujności udało się odnaleźć kreta.
Amazon wykrył koreańskiego szpiega
Wszystko z powodu opóźnień pomiędzy wciśnięciami przycisków. Dla typowego pracownika z USA te wynoszą do kilkudziesięciu milisekund. W tym wypadku wykryto, że wynoszą one 140 milisekund. To sprawiło, że specjaliści do spraw bezpieczeńśtwa postanowili bliżej przyjżeć się sprawie. Otóż ustalili oni, że o ile laptop pracownika, który był połączony z serwerami Amazon rzeczywiscie znajdował się w USA, to jednocześnie był zdalnie sterowany spoza kraju, co przełożyło się na tak wysokie opóźnienia.
Było to możliwe, ponieważ w USA pewna kobieta na zlecenie Korei Północnej udostępniała swojego laptopa. W toku działań Amazon pozbył się kreta, a amerykańska współpracownica szpiega została aresztowana. Rzecz jasna nie jest możliwe ukaranie samego Hakera. Ten znajduje się w terytorium Korei Północnej. Pewne jest także to, że pracował na zlecenie tego państwa.