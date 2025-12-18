Google z dużą nowością w wyszukiwarce. Jest szybciej i trafniej

Gigant z Mountain View poinformował o wdrożeniu Gemini 3 Flash, który łączy w sobie zaawansowane możliwości rozumowania znane z modelu Gemini 3 z szybkością działania, jakiej użytkownicy oczekują od standardowej wyszukiwarki. Od dzisiaj model ten jest dostępny globalnie jako domyślny standard w Trybie AI.

Dalsza część tekstu pod wideo

Według informacji przekazanych przez Google, Gemini 3 Flash charakteryzuje się wysoką wydajnością rozumowania, obsługi narzędzi oraz możliwości multimodalnych. Dzięki temu Tryb AI jest w stanie odpowiadać na najbardziej skomplikowane pytania z większą precyzją, nie tracąc przy tym na płynności działania.

Google przekonuje, że dzięki aktualizacji Tryb AI staje się narzędziem bardziej wszechstronny. System lepiej rozumie teraz potrzeby użytkownika, co pozwala na zadawanie bardziej szczegółowych pytań. Model ma uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu, aby finalnie dostarczyć przemyślaną i dobrze sformatowaną odpowiedź. Co istotne, użytkownicy nadal będą mieli dostęp do informacji w czasie rzeczywistym oraz przydatnych linków z sieci, co umożliwi weryfikację źródeł.

Jeszcze nie w Polsce, ale wkrótce...

Oprócz globalnej premiery wersji Flash Google rozszerza dostęp do swoich bardziej zaawansowanych modeli w Stanach Zjednoczonych. Należy przypuszczać, że wkrótce rozwiązania te trafią też do użytkowników na całym świecie.

I tak dla wszystkich użytkowników w USA został udostępniony w wyszukiwarce model Gemini 3 Pro. Wybierając opcję „Myślący w 3 Pro” na karcie Trybu AI, mogą oni uzyskać pomoc przy najtrudniejszych pytaniach. Funkcja ta oferuje m.in. dynamiczne układy wizualne, interaktywne narzędzia oraz symulacje generowane na bieżąco.

Dodatkowo w Stanach Zjednoczonych rozszerzono dostęp do modelu Nano Banana Pro (określanego też jako Gemini 3 Pro Image). Służy on do generowania i edytowania obrazów bezpośrednio w Trybie AI. Aby skorzystać z tej funkcji, amerykańscy użytkownicy muszą wybrać model „Myślący z 3 Pro” oraz opcję „Utwórz obrazy Pro”.

Prompt: Utwórz szczegółowy, izometryczny rysunek tego mostu. Dodaj też nazwę, lokalizację i oznacz niektóre kluczowe elementy.

Prompt: Wygeneruj techniczne wyjaśnienie dotyczące nowoczesnego, uniwersalnego buta do biegania po drogach, aby wyjaśnić zwrot energii i fizykę. Pokaż, jak działa but z płytką karbonową w porównaniu z butem bez niej i jak wpływa to na odbicie. Wybierz „sportowy”, nowoczesny styl wizualizacji.