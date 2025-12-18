Chińskie samochody elektryczne szpiegami. Niepokojący raport OSW

Rzeczpospolita dodarła do raportu Ośrodka Studiów Wschodnich. Wnioski, które można z niego wyciągnąć trudno nazwać pozytywnymi. Główne obawy dotyczą tego, że chińskie auta elektryczne z powodu połączenia z chińskimi serwerami mogą służyć do inwigilacji. Zdaniem RP to może oznaczać, że pośrednio szpiegują one na rzecz Moskwy, ponieważ Rosja jest sojusznikiem Chin.

Szpiedzy na kołach

Twierdzenia te nie są wcale aż tak mocno oderwane od rzeczywistości. Samochody elektryczne mają często na swoim wyposażenu kamery i LiDAR-y. Są więc w stanie tworzyć mapy terenu, oraz monitorować ruch na drogach, w tym jednostek wojskowych, a także obserwować infrastrukturę krytyczna, czy podsłuchiwać pasażerów w aucie. Dodatkowo mogą zyskać dostęp do naszych smartfonów, ponieważ sami je do nich podłączamy, a także analizować nasze sygnatury biometryczne.

Co więcej, nie jest to wcale zagrożenie, z którego nie zdają sobie sprawy nasze służby, co przyznał Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych przy premierze w rozmowie z Rzeczpospolitą.

Czy jednak możliwość szpiegowania przez Chiny to realne zagrożenie? Otóż takie przypadki już miewały miejsce. Jak można przeczytać w raporcie OWS:

W przeszłości Chiny wykorzystywały samochody w celach szpiegowskich: w 2022 r. w pojazdach należących do brytyjskiego rządu wykryto chińskie urządzenia śledzące. Rodzi to potrzebę szczególnie wnikliwych działań sprawdzających inteligentne samochody pod kątem np. wykorzystywania ich do skanowania infrastruktury krytycznej (…). Ma to szczególne znaczenie dla wschodniej flanki NATO w związku z pogłębiającymi się relacjami Chiny–Rosja i ryzykiem ewentualnego przekazywania Federacji Rosyjskiej danych zgromadzonych przez chińskie inteligentne samochody poruszające się po europejskich drogach.