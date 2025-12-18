Tworzenie gier stało się upierdliwe. Wszystko przez pamięci RAM

Nic nie wskazuje, aby w najbliższym czasie ceny pamięci RAM miały wrócić do normalnych poziomów. Chociaż niektórzy mówią, że sytuacja zmieni się za pół roku, to większość ekspertów przekonuje, że to raczej kwestia 2, a może nawet 3 lat.

Jest źle, a może być jeszcze gorzej. Sytuacja stała się też trudna dla twórców gier.

Ceny pamięci RAM a tworzenie gier

Na ten temat wypowiedział się Swen Vincke, szef Larian Studios. Przyznał on, że sytuacja z pamięciami RAM sprawiła, że już teraz muszą decydować się na mocną optymalizację, która normalnie nie byłaby potrzebna, a przynajmniej na tym etapie.

To trochę psuje wszystkie prognozy, które mieliśmy na ten temat, ponieważ zazwyczaj znamy krzywe i możemy chronić sprzęt. To będzie interesujące. Oznacza to, że najprawdopodobniej już na wczesnym etapie dostępu będziemy musieli wykonać wiele prac optymalizacyjnych, których niekoniecznie chcieliśmy wykonywać w tym momencie. Jest to więc wyzwanie, ale tak właśnie jest w przypadku gier wideo. powiedział szef Larian Studios.

Nieco ironiczny może być fakt, że Larian Studios po części samo jest odpowiedzialne za te problemy. Firma przyznała, że korzysta ze sztucznej inteligencji, a to właśnie ogromne zapotrzebowanie na rynku centrów danych przede wszystkim wpływa na wysokie ceny RAM-u na rynku konsumenckim.