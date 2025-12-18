Sprzęt

Tworzenie gier stało się upierdliwe. Wszystko przez pamięci RAM

Już nawet twórcy gier narzekają na sytuację na rynku pamięci RAM. Przez wysokie ceny proces produkcyjny stał się dla nich dużo trudniejszy.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
08:31
5
Nic nie wskazuje, aby w najbliższym czasie ceny pamięci RAM miały wrócić do normalnych poziomów. Chociaż niektórzy mówią, że sytuacja zmieni się za pół roku, to większość ekspertów przekonuje, że to raczej kwestia 2, a może nawet 3 lat.

Jest źle, a może być jeszcze gorzej. Sytuacja stała się też trudna dla twórców gier.

Ceny pamięci RAM a tworzenie gier

Na ten temat wypowiedział się Swen Vincke, szef Larian Studios. Przyznał on, że sytuacja z pamięciami RAM sprawiła, że już teraz muszą decydować się na mocną optymalizację, która normalnie nie byłaby potrzebna, a przynajmniej na tym etapie.

To trochę psuje wszystkie prognozy, które mieliśmy na ten temat, ponieważ zazwyczaj znamy krzywe i możemy chronić sprzęt. To będzie interesujące. Oznacza to, że najprawdopodobniej już na wczesnym etapie dostępu będziemy musieli wykonać wiele prac optymalizacyjnych, których niekoniecznie chcieliśmy wykonywać w tym momencie. Jest to więc wyzwanie, ale tak właśnie jest w przypadku gier wideo.

powiedział szef Larian Studios.

Nieco ironiczny może być fakt, że Larian Studios po części samo jest odpowiedzialne za te problemy. Firma przyznała, że korzysta ze sztucznej inteligencji, a to właśnie ogromne zapotrzebowanie na rynku centrów danych przede wszystkim wpływa na wysokie ceny RAM-u na rynku konsumenckim.

Nie zmienia to faktu, że na rynku laptopów coraz częstszym widokiem mogą być modele z 8 lub nawet 4 GB pamięci RAM. Problem ten dotknie również modele gamingowe.

