Kiedy spadną ceny pamięci RAM? Nie mamy dobrych informacji

Rynek pamięci RAM zwariował. Nie ma co się gryźć w język. W związku z tym wiele osób wstrzymało się z zakupem komputera, aż sytuacja się nie unormuje. Problem w tym, że to czekanie może bardzo się wydłużyć. Firma SK Hynix, czyli jeden z największych producentów pamięci na świecie, ma bardzo pesymistyczne prognozy.

Kiedy spadną ceny pamięci RAM?

Dokumenty, które mają być wewnętrzną analizą firmy SK Hynix, rzucają nieco światła na sytuację na rynku pamięci. Niestety, wnioski nie są zbyt optymistyczne. Producent przewiduje, że trudna sytuacja na rynku konsumenckim potrwa aż do 2028 roku.

Wynika to przede wszystkim z decyzji samych producentów, którzy większość mocy przerzucili na produkcję modułów HBM. Te wykorzystywane są przede wszystkim w centrach danych do obsługi sztucznej inteligencji. Tego typu moduły cieszą się ogromnym zainteresowaniem i przynoszą firmom większe zyski. W związku z tym nie można się dziwić, że producenci mniej priorytetowo traktują rynek konsumencki.