Sprzęt

Brelok za 89,99 zł w Euro? To jeden z najfajniejszych gadżetów, jaki możesz kupić pod choinkę

Jest to gadżet, który jeszcze 20 lat temu wywołałby istny szał. A i dziś jest świetną opcją na prezent dla fana retro.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:41
0
Hyper Mega Tech! Super Micro Asteroids to miniaturowa i całkowicie legalna konsola retro z jedną, kultową grą: Ateroids. Polega ona na tym, że latamy niewielkim statkiem, unikamy przelatujących asteroid, oraz próbujemy je zniszczyć, strzelając do nich. Jednak uwaga: strzał w większą z nich powoduje jej rozbicie na mniejsze kawałki. Dopiero te uda nam się zniszczyć. Obok tej tytułowej gry znajdziemy także Gravitar i Yars Revenge. 

Hyper Mega Tech! Super Micro Asteroids Brelok będący konsolą dla graczy

Hyper Mega Tech! Super Micro Asteroids

Skoro już opisałem wam grę sprzed kilkudziesięciu lat, to przejdźmy do samej konsoli: ta oferuje czterokierunkowy d-pad i dwa przyciski akcji, oraz start i select. Rozgrywkę możemy oglądać na niewielkim, 2-calowym ekranie. Całość natomiast jest zasilana przez 3 baterie AAA, które wystarczą na naprawdę długo. Nie jest to więc kolejny gadżet do ładowania, a coś, co pozwoli na natychmiastowe uzupełnienie energii w niemal każdym sklepie i nie ma problemu z degeneracją akumulatora w czasie. A wszystko to za 89,99 zł. 

Hyper Mega Tech! Super Micro Asteroids Brelok będący konsolą dla graczy

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: Evercade, Lech Okoń / Telepolis