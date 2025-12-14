Brelok za 89,99 zł w Euro? To jeden z najfajniejszych gadżetów, jaki możesz kupić pod choinkę

Hyper Mega Tech! Super Micro Asteroids to miniaturowa i całkowicie legalna konsola retro z jedną, kultową grą: Ateroids. Polega ona na tym, że latamy niewielkim statkiem, unikamy przelatujących asteroid, oraz próbujemy je zniszczyć, strzelając do nich. Jednak uwaga: strzał w większą z nich powoduje jej rozbicie na mniejsze kawałki. Dopiero te uda nam się zniszczyć. Obok tej tytułowej gry znajdziemy także Gravitar i Yars Revenge.

Dalsza część tekstu pod wideo

Hyper Mega Tech! Super Micro Asteroids

Skoro już opisałem wam grę sprzed kilkudziesięciu lat, to przejdźmy do samej konsoli: ta oferuje czterokierunkowy d-pad i dwa przyciski akcji, oraz start i select. Rozgrywkę możemy oglądać na niewielkim, 2-calowym ekranie. Całość natomiast jest zasilana przez 3 baterie AAA, które wystarczą na naprawdę długo. Nie jest to więc kolejny gadżet do ładowania, a coś, co pozwoli na natychmiastowe uzupełnienie energii w niemal każdym sklepie i nie ma problemu z degeneracją akumulatora w czasie. A wszystko to za 89,99 zł.