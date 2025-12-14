Nadchodzi Half-Life 3. Dziennikarz zdradza, kiedy ma zadebiutować
Wielu graczy liczyło, że na The Game Awards 2025 zostanie zapowiedziana długo wyczekiwana gra Half-Life 3. Tak się nie stało. Jednak znany w branży dziennikarz rzucił światło nadziei. Jego zdaniem gra nadchodzi wielkimi krokami.
The Game Awards 2025 zakończyło się rozczarowaniem dla wielu graczy. Niektóre plotki sugerowały, że w trakcie wydarzenia Valve pokaże światu Half-Life 3. Chociaż tak się nie stało, to nie oznacza to, że gra nie powstaje. Znany dziennikarz Mike Straw w trakcie podcastu Insider Gaming Weekly zdradził, kiedy produkcja może trafić do graczy.
Premiera Half-Life 3
Zdaniem dziennikarza Half-Life 3 będzie miał premierę w tym samym czasie, co komputery Steam Machine. Ma to być produkcja startowa dla tego sprzętu. Problemem jest aktualnie rynek pamięci RAM. Ceny wywindowały do góry, przez co Valve nie jest w stanie określić ostatecznej ceny PC-ta i wstrzymuje się z zapowiedziami. A skoro nie mówią o Steam Machine, to nie chcą na razie też mówić o Half-Life 3.
Istnieje jednak obawa, że nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie ceny, co wstrzymuje ogłoszenie wszelkich innych informacji. Powodem są ceny pamięci RAM do komputerów PC. Wzrosły one o 200%, 300%, 500% w stosunku do października i sytuacja tylko się pogarsza. Termin, o którym mi powiedziano, to wiosna 2026 r. dla Steam Machine, Steam Frame, Steam Controller i Half-Life 3.
Zdaniem dziennikarza gra powstaje i rzeczywiście miała zostać zapowiedziana w grudniu. Jednak ceny pamięci RAM pokrzyżowały plany Valve. Zarówno Steam Machine, jak i Half-Life 3 mają teoretycznie zadebiutować pod koniec pierwszego kwartału 2026 roku (marzec), ale wobec zaistniałej sytuacji nie jest to w 100 proc. pewne.