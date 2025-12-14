IKEA zaskakuje nowym sprzętem. Jest dostępny w Polsce

Od dawna w ofercie IKEI znajduje się wiele ciekawych sprzętów, w tym także ładowarek do telefonów. Jednak najnowszy model o nazwie VÄSTMÄRKE jest szczególnie ciekawy. Głównie dlatego, że jest bardzo nietypowy.

Nietypowa ładowarka IKEA

VÄSTMÄRKE to z jednej strony ładowarka indukcyjna w standardzie Qi2, która współpracuje zarównow z iPhone'ami (MagSafe), jak i wybranymi telefonami z Androidem (np. seria Pixel). Z drugiej strony jest to też silikonowy uchwyt, który pozwala — w trakcie ładowania — wygodnie złapać telefon.

Ładowanie smartfonu wcale nie musi być nudne! A już na pewno takie nie będzie z ładowarką indukcyjną VÄSTMÄRKE, która jest radośnie czerwona, kształtem przypomina pączka, a do tego zaskakuje silikonową miękkością. Podładuj baterie i ruszaj ku przygodzie! brzmi opis ładowarki na stronie IKEA.