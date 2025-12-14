IKEA zaskakuje nowym sprzętem. Jest dostępny w Polsce
W ofercie sklepu IKEA pojawił się nowy, nietypowy sprzęt. To jednocześnie ładowarka i uchwyt do telefonu.
Od dawna w ofercie IKEI znajduje się wiele ciekawych sprzętów, w tym także ładowarek do telefonów. Jednak najnowszy model o nazwie VÄSTMÄRKE jest szczególnie ciekawy. Głównie dlatego, że jest bardzo nietypowy.
Nietypowa ładowarka IKEA
VÄSTMÄRKE to z jednej strony ładowarka indukcyjna w standardzie Qi2, która współpracuje zarównow z iPhone'ami (MagSafe), jak i wybranymi telefonami z Androidem (np. seria Pixel). Z drugiej strony jest to też silikonowy uchwyt, który pozwala — w trakcie ładowania — wygodnie złapać telefon.
Ładowanie smartfonu wcale nie musi być nudne! A już na pewno takie nie będzie z ładowarką indukcyjną VÄSTMÄRKE, która jest radośnie czerwona, kształtem przypomina pączka, a do tego zaskakuje silikonową miękkością. Podładuj baterie i ruszaj ku przygodzie!
Budowa ładowarki pozwala też na łatwe zwinięcie kabla w środku pączka. Dzięki temu można ją wszędzie zabrać ze sobą. Jednak najbardziej zaskakująca jest cena. VÄSTMÄRKE jest dostępna w Polsce i trzeba za nią zapłacić jedyne 34,99 zł. Jak na ładowarkę indukcyjną to naprawdę atrakcyjna kwota, chociaż trzeba pamiętać, że konieczne jest jej podłączenie do odpowiedniej kostki. IKEA rekomenduje tutaj model SJÖSS o mocy 20 W.