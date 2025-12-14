Idealna promocja przed świętami. Tefal 100 zł taniej, ale masz czas do północy
Idealne wsparcie do kuchni na święta za 299 zł.
Air Fryer to idealne wsparcie dla kuchni przed świętami. Dzięki temu, że nie trzeba go rozgrzewać, oraz przygotowuje posiłki szybciej, niż tradycyjny piekarnik może być dla niego świetnym uzupełnieniem. Zwłaszcza że nie przesusza ich tak mocno. Dodatkowo wymaga znacznie mniej tłuszczu, a i sam go jeszcze odprowadza, jeśli ma dedykowaną temu kratkę. Podsumowując: mamy jedzenie szybko i zdrowo, a same posiłki są smaczne. Świetnie nadaje się do przygotowywania ryb łososiowatych, czy pieczenia mięs, oraz pieczenia warzyw. A przynajmniej ja używam go do tego celu.
TEFAL Easy Fry EY245B10
To Air Fryer z 5-litrową misą i koszykiem do odprowadzania tłuszczu. Ten sprawia również, że jedzenie jest równomierniej opieczone. Dzięki mocy 1500 W nie musimy się martwić czasem nagrzewania, a szereg akcesorów do dokupienia jeszcze mocniej podniesie jego użyteczność. A wszystko to za jedyne 299 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.