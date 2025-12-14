Idealna promocja przed świętami. Tefal 100 zł taniej, ale masz czas do północy

Air Fryer to idealne wsparcie dla kuchni przed świętami. Dzięki temu, że nie trzeba go rozgrzewać, oraz przygotowuje posiłki szybciej, niż tradycyjny piekarnik może być dla niego świetnym uzupełnieniem. Zwłaszcza że nie przesusza ich tak mocno. Dodatkowo wymaga znacznie mniej tłuszczu, a i sam go jeszcze odprowadza, jeśli ma dedykowaną temu kratkę. Podsumowując: mamy jedzenie szybko i zdrowo, a same posiłki są smaczne. Świetnie nadaje się do przygotowywania ryb łososiowatych, czy pieczenia mięs, oraz pieczenia warzyw. A przynajmniej ja używam go do tego celu.