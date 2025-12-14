Action kończy z łatką. Od teraz tłucze w Lidla i Biedronkę

Wyposażenie domu to za mało, od teraz Action walczy o klientów Lidla i Biedronki

Holenderski dyskont Action, dotąd kojarzony głównie z ofertą non-food, szybko wyrasta na znaczącego gracza także w sprzedaży produktów spożywczych i okołospożywczych w Niemczech i innych krajach europejskich - czytamy w obszernej analizie NielsenIQ, przygotowanej dla „Lebensmittel Zeitung”.

Dynamiczna ekspansja sieci, agresywna polityka cenowa oraz rosnąca akceptacja konsumentów dla zakupów spożywczych poza klasycznym handlem sprawiają, że Action coraz częściej odbiera wolumen takim dyskontom jak Lidl, Aldi czy w Polsce Biedronka.

W Polsce oferta produktów spożywczych Action liczy obecnie zaledwie 446 produktów, ale to może się wkrótce zmienić

Coraz większa grupa klientów kupuje w Action nie tylko chemię domową czy kosmetyki, lecz także słodycze, napoje, produkty impulsowe i trwałe artykuły spożywcze, które wcześniej trafiały do koszyków w klasycznych supermarketach i dyskontach.​

Dla Action produkty spożywcze to nieustający wzrost obrotów

Według rozmówców „Lebensmittel Zeitung” to właśnie rosnąca część obrotów w food i near-food sprawia, że sieć staje się istotnym graczem w codziennej konsumpcji, a nie jedynie uzupełniającym miejscem na okazjonalne zakupy gadżetów.​ Jednym z kluczowych czynników sukcesu pozostaje tempo ekspansji – Action prowadzi już ponad 3 tys. sklepów w 14 krajach Europy i stale otwiera kolejne lokalizacje.

Tylko w pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku sprzedaż netto sieci sięgnęła około 11,2 mld euro, rosnąc o ponad 17 proc. rok do roku, przy zauważalnym wzroście liczby klientów.​