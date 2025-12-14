Prezydent kraju docenił grę wideo. "Źródło ogromnej dumy narodowej"

Francuska gra podbija świat i politykę

Clair Obscur zgarnęło aż 9 nagród – w tym tę najważniejszą, czyli za grę roku na The Game Awards 2025. Francuski tytuł w stylu JRPG zwrócił uwagę prezydenta Emmanuela Macrona, który we wpisie na Instagramie napisał, że to historyczny moment i pierwszy raz, gdy takie wyróżnienie przypadło francuskiej grze wideo. "Ich gra to źródło ogromnej dumy dla Montpellier i Francji" – napisał francuski prezydent, chwaląc Sandfall Interactive (deweloperów).

Dalsza część tekstu pod wideo

Nie da się tutaj jednak powiedzieć, że Macron obudził się dopiero po rozdaniu growego odpowiednika Oscarów. Prezydent Francji wypowiadał się już wcześniej na temat Expedition 33, tuż po wydaniu gry. Nazwał wtedy ten tytuł "doskonałym przykładem francuskiej śmiałości i kreatywności".

Wpis Macrona pokazuje, jak w obecnych czasach gry wideo są widziane jako wytwór kultury masowej i potrafią stać się realną wizytówką całego kraju. Zresztą w przypadku Francji akurat mamy do czynienia z instytucyjnym szacunkiem do gier wideo w najwyższym stopniu, który ma miejsc od nie lat – tylko dekad. W roku 2006 przyznano Order Sztuki i Literatury dwóm tytanom francuskiego gamedevu: Michelowi Ancelowi z Ubisoftu (twórca Raymana) oraz Fredrickowi Raynalowi (ojciec Alone in the Dark), a także nadano im tytuł kawalera tego orderu.