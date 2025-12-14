Prezydent kraju docenił grę wideo. "Źródło ogromnej dumy narodowej"
Gra Clair Obscur: Expedition 33 wygrała wszystkie najważniejsze nagrody na ceremonii "growych Oscarów", czyli The Game Awards. To jednak nie wszystko – została doceniona na arenie politycznej.
Francuska gra podbija świat i politykę
Clair Obscur zgarnęło aż 9 nagród – w tym tę najważniejszą, czyli za grę roku na The Game Awards 2025. Francuski tytuł w stylu JRPG zwrócił uwagę prezydenta Emmanuela Macrona, który we wpisie na Instagramie napisał, że to historyczny moment i pierwszy raz, gdy takie wyróżnienie przypadło francuskiej grze wideo. "Ich gra to źródło ogromnej dumy dla Montpellier i Francji" – napisał francuski prezydent, chwaląc Sandfall Interactive (deweloperów).
Nie da się tutaj jednak powiedzieć, że Macron obudził się dopiero po rozdaniu growego odpowiednika Oscarów. Prezydent Francji wypowiadał się już wcześniej na temat Expedition 33, tuż po wydaniu gry. Nazwał wtedy ten tytuł "doskonałym przykładem francuskiej śmiałości i kreatywności".
Wpis Macrona pokazuje, jak w obecnych czasach gry wideo są widziane jako wytwór kultury masowej i potrafią stać się realną wizytówką całego kraju. Zresztą w przypadku Francji akurat mamy do czynienia z instytucyjnym szacunkiem do gier wideo w najwyższym stopniu, który ma miejsc od nie lat – tylko dekad. W roku 2006 przyznano Order Sztuki i Literatury dwóm tytanom francuskiego gamedevu: Michelowi Ancelowi z Ubisoftu (twórca Raymana) oraz Fredrickowi Raynalowi (ojciec Alone in the Dark), a także nadano im tytuł kawalera tego orderu.
Macron wcześniej jednak nie miał zbyt dobrego zdania o grach wideo, gdyż w 2023 zidentyfikował je jako jedno z możliwych źródeł przemocy w trakcie fali protestów ulicznych we Francji.