Gry

Prezydent kraju docenił grę wideo. "Źródło ogromnej dumy narodowej"

Gra Clair Obscur: Expedition 33 wygrała wszystkie najważniejsze nagrody na ceremonii "growych Oscarów", czyli The Game Awards. To jednak nie wszystko – została doceniona na arenie politycznej.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 15:31
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Prezydent kraju docenił grę wideo. "Źródło ogromnej dumy narodowej"

Francuska gra podbija świat i politykę

Clair Obscur zgarnęło aż 9 nagród – w tym tę najważniejszą, czyli za grę roku na The Game Awards 2025. Francuski tytuł w stylu JRPG zwrócił uwagę prezydenta Emmanuela Macrona, który we wpisie na Instagramie napisał, że to historyczny moment i pierwszy raz, gdy takie wyróżnienie przypadło francuskiej grze wideo. "Ich gra to źródło ogromnej dumy dla Montpellier i Francji" – napisał francuski prezydent, chwaląc Sandfall Interactive (deweloperów).

Dalsza część tekstu pod wideo

Nie da się tutaj jednak powiedzieć, że Macron obudził się dopiero po rozdaniu growego odpowiednika Oscarów. Prezydent Francji wypowiadał się już wcześniej na temat Expedition 33, tuż po wydaniu gry. Nazwał wtedy ten tytuł "doskonałym przykładem francuskiej śmiałości i kreatywności".

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Warhammer 40.000 Space Marine II Ultima Limited Edition Gra PS5
Warhammer 40.000 Space Marine II Ultima Limited Edition Gra PS5
0 zł
429.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 429.99 zł
Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna + Jubileuszowy Steelbook Gra XBOX SERIES X
Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna + Jubileuszowy Steelbook Gra XBOX SERIES X
0 zł
129.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 129.99 zł
Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei Gra PS5
Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei Gra PS5
-4 zł
99.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 95.99 zł
Advertisement

Wpis Macrona pokazuje, jak w obecnych czasach gry wideo są widziane jako wytwór kultury masowej i potrafią stać się realną wizytówką całego kraju. Zresztą w przypadku Francji akurat mamy do czynienia z instytucyjnym szacunkiem do gier wideo w najwyższym stopniu, który ma miejsc od nie lat – tylko dekad. W roku 2006 przyznano Order Sztuki i Literatury dwóm tytanom francuskiego gamedevu: Michelowi Ancelowi z Ubisoftu (twórca Raymana) oraz Fredrickowi Raynalowi (ojciec Alone in the Dark), a także nadano im tytuł kawalera tego orderu.

Macron wcześniej jednak nie miał zbyt dobrego zdania o grach wideo, gdyż w 2023 zidentyfikował je jako jedno z możliwych źródeł przemocy w trakcie fali protestów ulicznych we Francji.

 

Image
telepolis
francja gry Emmanuel Macron The Game Awards Clair Obscur: Expedition 33 clair obscur expedition 33 the game awards 2025
Zródła zdjęć: Victor Velter / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PC Gamer