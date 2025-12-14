Xiaomi sypnie nowościami POCO. Kolejny Pro Max na horyzoncie

Marka POCO w ostatnim czasie przypomniała się bardzo dobrze wycenionymi smartfonami POCO F8 Ultra i POCO F8 Pro, ale to nie koniec jej nowości. W ciągu nadchodzących tygodni producent ma wprowadzić na rynek jeszcze trzy inne telefony, tym razem z niżej pozycjonowanych serii M8 i X8.

Będzie nowy POCO X8 Pro Max

Według doniesień serwisu XiaomiTime, w 2026 roku chiński producent planuje znacząco zmienić strategię debiutów swojej submarki. Dotychczasowa seria X, która obejmowała zazwyczaj trzy modele, ma zostać okrojona do dwóch urządzeń: POCO X8 Pro oraz zupełnie nowego POCO X8 Pro Max O tym pierwszym wiadomo, że napędzany jest przez układ Dimensity 8500 Ultra, ma główny aparat 50 Mpix, a energię dostarcza akumulator 8000 mAh. Zgodnie z nazwą POCO X8 Pro Max powinien być lepiej wyposażony, a wśród zapowiadanych nowości marki będzie najlepiej wyposażony.

Ofiarą zmian pada podstawowy POCO X8. W przeciwieństwie do pozostałych modeli, smartfon ten nie pojawił się jeszcze w bazie IMEI GSMA, co uprawdopodabnia plotki o jego anulowaniu. Miał on być rebrandem Redmi Note 15 Pro 5G. Podobne wieści dotyczą także flagowej serii F. Choć jeszcze nie zostało to w pełni potwierdzone, wiele wskazuje na to, że Xiaomi anulowało POCO F8, czyli podstawowy model serii. Poprzednie, odpowiadające mu telefony cieszyły się sporym powodzeniem, oferując sporo za niewielką cenę.

POCO M8 Pro. Wiemy o nim najwięcej

Podczas gdy losy serii X i F są niepewne, najwięcej konkretnych informacji mamy obecnie o nadchodzącym przedstawicielu średniej półki – POCO M8 Pro (symbol 2510EPC8BG).

Zgodnie z przeciekami, model ten będzie rebrandowaną wersją Redmi Note 15 Pro+ 5G. Z tego wynika, że POCO M8 Pro zaoferuje duży, 6,83-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1.5K i odświeżaniu 120 Hz, pod którym znajdzie się zintegrowany czytnik linii papilarnych. Sercem smartfonu ma być układ Snapdragon 7s Gen 4, współpracujący z 8 GB pamięci RAM LPDDR4x oraz 256 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2.