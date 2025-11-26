POCO F8 Ultra to nowy pogromca flagowców. Polskie ceny miażdżą

W trakcie wydarzenia marka POCO ogłosiło partnerstwo z uznanym producentem sprzętu audio – firmą Bose. W ramach współpracy w nowej serii POCO F8 została zaimplementowana technologia Sound by Bose.

Dalsza część tekstu pod wideo

POCO F8 Ultra , prawdziwy flagowiec

POCO F8 Ultra debiutuje z wyświetlaczem POCO HyperRGB AMOLED o przekątnej 6,9 cala, rozdzielczości 2608 x 1200 i z odświeżaniem 120 Hz. W odróżnieniu od tradycyjnego wyświetlacza OLED ekran wykorzystuje pełną strukturę subpikseli RGB, w której w pełni używane są subpiksele czerwony, zielony i niebieski. Pozwala to na uzyskanie jasnego obrazu o wyższej jakości niż dotąd. Jasność sięga 2000 nitów w trybie HBM i do 3500 nitów w HDR.

POCO F8 Ultra to absolutny flagowiec w ofercie marki. Pod maską znalazł się układ Snapdragon 8 Elite Gen 5. Producent chwali się, że POCO F8 Ultra w AnTuTu 11 osiąga wynik 3 944 934. Smartfon wyposażony jest również w ulepszony chipset VisionBoost D8, zwiększający wydajność i wrażenia w grach. Wprowadza również Super Rozdzielczość AI poprzez nowy moduł GEX, specjalnie zoptymalizowany dla pięciu popularnych gier, w tym „Call of Duty: Mobile” i „Honkai: Star Rail”. Producent chwali się, że w testach wydajności w tych tytułach POCO F8 Ultra w trakcie 4,5-godzinnej rozgrywki utrzymał 120 fps z włączonymi funkcjami AI Super Rozdzielczość i Game HDR, nie wykazując spadku wydajności ani jakości wizualnej. Za kulturę pracy odpowiada układ chłodzenia IceLoop o powierzchni 6700 mm2.

Mobilny system audio w POCO F8 Ultra wykorzystuje technologię Sound by Bose. Znana na całym świecie firma Bose pomagała POCO w opracowaniu potrójnego, 2.1‑kanałowego systemu akustycznego klasy premium. Producent przekonuje, że dzięki temu użytkownicy smartfonów mogą po raz pierwszy doświadczyć bogatego basu, szczegółowego dźwięku, czystych wokali i wciągającej sceny dźwiękowej. Współpraca z Bose wprowadza dwa odrębne profile dźwiękowe dla serii POCO F8: Dynamiczny dla autentycznego i pełnego charakteru basu oraz Zbalansowany dla wyrównanych, czystych wokali.

POCO F8 Ultra wyróżnia się obiecującą sekcją foto. Smartfon wyposażono w sensor 50 Mpix Light Fusion 950 (1/1.31”, OIS) z układem soczewek 1G+6P oraz warstwą redukującą odblaski i flary obiektywu. Do tego otrzymujemy aparat 50 Mpix z teleobiektywem peryskopowym, oferującym 5-krotny zoom optyczny, 10-krotny zoom w sensorze oraz do 20-krotny Ultra Zoom (30 cm). Funkcja Motion Capture dodatkowo poprawia jakość zdjęć z teleobiektywu poprzez adaptację do szybko poruszających się obiektów na odległość. Podczas fotografowania księżyca z 20-krotnym powiększeniem, automatycznie aktywuje się tryb Super Moon Mode. Uzupełnieniem jest aparat ultraszerokokątny 50 Mpix oraz przedni 32 Mpix.

POCO F8 Ultra wyposażony jest w baterię o pojemności 6500 mAh, największą w historii serii POCO F. Ładowanie 100 W HyperCharge pozwala naładować smartfon od 0% do 100% w zaledwie 38 minut, oraz ładowanie bezprzewodowe 50 W HyperCharge.

POCO F8 Ultra ma zaokrągloną obudowę z ramą środkową, dekoracją aparatu i tubą obiektywu wykonaną ze stopu aluminium. Urządzenie może pochwalić się ultrasmukłymi ramkami 1,5 mm z trzech stron i 1,68 mm na dole. Wariant kolorystyczny Denim Blue ma tył wykonany z materiału nanotechnologicznego trzeciej generacji Xiaomi. Wariant Black ma z kolei konstrukcję z włókna szklanego z matowo-błyszczącym wykończeniem. Urządzenie jest dodatkowo odporne na uszkodzenia dzięki wykorzystaniu szkła POCO Shield Glass oraz klasy odporności IP68.

POCO F8 Ultra działa pod kontrolą systemu Xiaomi HyperOS 3, w którym znalazły się liczne rozwiązania Xiaomi HyperAI.

Xiaomi Poco F8 Ultra 0 opinii Xiaomi Poco F8 Ultra 0 opinii Ekran 6.90" AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.6 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6500mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

POCO F8 Pro: prawie jak flagowiec

Drugi z premierowych modeli, POCO F8 Pro ma niemal identyczny wyświetlacz POCO HyperRGB, ale o mniejszej przekątnej 6,59 cala, rozdzielczości 2510 x 1156 i z odświeżaniem 120 Hz.

Smartfon również wyposażony jest w technologię Sound by Bose, ale w układzie stereo. Obudowa ma jednoczęściową, frezowaną szklaną konstrukcję, a tylna pokrywa jest rzeźbiona z pojedynczego bloku szkła. Krawędzie POCO F8 Pro oprawione są w metalową ramę środkową.

Sercem POCO F8 Pro jest układ Snapdragon 8 Elite z optymalizacją WildBoost i trójwarstwowym systemem chłodzenia IceLoop 3D.

POCO F8 Pro to pierwszy smartfon w serii POCO Pro, który ma dedykowany aparat teleobiektywowy. Jest to jednostka z matrycą 50 Mpix i zoomem optycznym 2,5x oraz zoomem bezstratnym 5x. Do tego otrzymujemy główny aparat 50 Mpix z sensorem obrazu Light Fusion 800 i OIS.

Energię dostarcza bateria 6210 mAh, która zapewnia ponad 16 godzin ciągłego użytkowania. Ładowanie 100 W HyperCharge pozwala na naładowanie urządzenia od 0% do 100% w zaledwie 37 minut.

Xiaomi Poco F8 Pro 0 opinii Xiaomi Poco F8 Pro 0 opinii Ekran 6.59" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 4.32 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6210mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Ceny, dostępność i oferta premierowa

POCO F8 Ultra dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych – Denim Blue i Black – w dwóch wariantach: 12+256 GB oraz 16+512 GB. W ramach oferty premierowej na mi.com smartfon w wariancie 12+256 GB dostępny jest w cenie 2699 zł (cena po promocji: 2999 zł), a w wariancie 16+512 GB – w cenie 2999 zł (cena po promocji: 3299 zł).

POCO F8 Pro dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych – Titanium Silver, Black i Blue – oraz w dwóch wariantach: 12+256 GB oraz 12+512 GB. W ofercie premierowej na mi.com smartfon w wariancie 12+256 GB dostępny jest w cenie 2099 zł (cena po promocji: 2299 zł), a w wariancie 12+512 GB – w cenie 2299 zł (cena po promocji: 2599 zł).

Dodatkowo, przy zakupie obu modeli bezpośrednio na stronie producenta, użytkownicy za dodatkowe 49 zł mogą dodać do koszyka ładowarkę Xiaomi 90W Hypercharge Combo (cena rekomendowana: 89 zł), a za 799 zł tablet POCO Pad M1 (cena rekomendowana: 1299 zł).

Dodatkowo, zarówno POCO F8 Ultra, jak i POCO F8 Pro dostępne są z pakietem korzyści premium, w tym 4-miesięcznym darmowym okresem próbnym Spotify Premium, 3-miesięcznym okresem próbnym YouTube Premium oraz 6-miesięcznym okresem próbnym 100 GB pamięci w chmurze Google One. Oferta jest dostępna wyłącznie dla nowych użytkowników i może się różnić w zależności od modelu.