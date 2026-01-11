Nowy iPhone już w lutym. Taki dla oszczędnych

Apple iPhone 17e z chipem Apple A19

Sercem nowego urządzenia będzie procesor Apple A19, który wykorzystuje trzecią generację procesów 3 nm (N3P) i oferuje wzrost wydajności procesora na poziomie 5–10% w stosunku do A18 obecnego modelu. To powinno zapewnić lepszą płynność działania aplikacji i obsługę coraz bardziej zaawansowanych funkcji sztucznej inteligencji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jedną z najbardziej interesujących zmian będzie wymiana tradycyjnego notcha na Dynamic Island – technologię, która zadebiutowała w iPhone'ie 14 Pro. Według przecieków Apple iPhone 17e zachowa ekran o przekątnej 6,1 cala, jednak ze znacznie cieńszymi ramkami, co przybliży go designowi reszty serii iPhone 17. Brakować będzie jednak zaawansowanych funkcji wyświetlacza, takich jak ProMotion czy always-on.

Kamera selfie z funkcją Center Stage

iPhone 17e otrzyma również nowy 18-megapikselowy moduł przedniego aparatu z Center Stage – nowości z tegorocznej linii iPhone'a 17. Funkcja pozwala na automatyczne kadrowanie zdjęć w tryb portretowy lub krajobrazowy bez obracania telefonu oraz automatycznie powiększa pole widzenia, gdy w kadrze pojawią się dodatkowe osoby.

Z tyłu raczej będzie powtórka z rozrywki, czyli pojedynczy aparat jak w iPhone 16e

Nie mamy jeszcze pewności, czy będzie to identyczny moduł, jak we wszystkich 17-stkach, czy producent będzie chciał coś tutaj zaoszczędzić. Przedni aparat w iPhone'ach 17 w końcu poprawił kontynuowaną przez lata mizerną jakość selfies i rozszerzył pole widzenia, miło byłoby go widzieć też w najtańszym telefonie z serii.

MagSafe zamiast standardowego Qi

Największą zmianą w zakresie ładowania będzie wsparcie dla MagSafe. Obecny iPhone 16e wspiera jedynie ładowanie bezprzewodowe Qi z mocą do 7,5W. Jeśli plotki się potwierdzą, iPhone 17e będzie wspierać co najmniej 15 W ładowania magnetycznego, otwierając dostęp do całego ekosystemu akcesoriów MagSafe – etui, uchwytów, powerbanków i ładowarek.

Cena i data premiery

Premiera iPhone'a 17e spodziewana jest już w lutym, w cenie utrzymanej na poziomie 599 dolarów. Istnieje szansa drobna, że nowy model dołączy do trendu całej serii 17 i startować będzie z pamięcią 256 GB zamiast 128 GB, ale przy obecnych cenach kości pamięci szczerze w to wątpię.