Sprzęt

Najlepszy z Action teraz za 24,95 zł. Apple chce od 149 zł

Sieć sklepów Action obniżyła cenę lokalizatora marki Fresh ’n Rebel. To niewielkie urządzenie ułatwia odnajdywanie zagubionych przedmiotów. Sprzęt współpracuje z popularnymi systemami mobilnymi.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 03 MAR 2026
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Najlepszy z Action teraz za 24,95 zł. Apple chce od 149 zł

Śledzenie przedmiotów w niskiej cenie

Dyskont Action sprzedaje inteligentny lokalizator Fresh ’n Rebel w promocyjnej cenie 24,95 zł. To o 16% taniej od "zwykłej" ceny, wynoszącej 29,95 zł. Jest to najniższa kwota z ostatnich 30 dni. Urządzenie znajduje się w alejce z multimediami. Promocja tygodnia trwa do 10 marca.

Dalsza część tekstu pod wideo

Producent przewidział kilka zastosowań dla tego sprzętu. Użytkownik może przypiąć go do kluczy, torebki lub walizki. W sklepach stacjonarnych dostępne są różne warianty kolorystyczne. Klienci mają do wyboru kolor czarny, niebieski, różowy, fioletowy i biały.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Lokalizator SBS Track My Dual Biały
Lokalizator SBS Track My Dual Biały
-10 zł
69.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 59.99 zł
Lokalizator NOTIONE go! PLUS Czerwony
Lokalizator NOTIONE go! PLUS Czerwony
0 zł
119.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 119.99 zł
Lokalizator VERBATIM My Finder MYF-02 Biały/Czarny (2 szt.)
Lokalizator VERBATIM My Finder MYF-02 Biały/Czarny (2 szt.)
0 zł
118.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 118.99 zł
Advertisement

Lokalizator wspiera dwa główne standardy. Działa z aplikacją Google "Znajdź moje urządzenie" na telefonach z systemem Android. Sprzęt łączy się również z oprogramowaniem Apple'a i funkcją "Znajdź" (Find My).

Inteligentny lokalizator Fresh ’n Rebel w Action

Porównanie z Apple AirTag

Zakup gadżetu w sieci Action to mniejszy wydatek w zestawieniu z produktem firmy Apple. Podstawowy lokalizator AirTag kosztuje w oficjalnym sklepie 149 zł za sztukę. Różnica w cenie wynosi 124,05 zł.

Zasadniczą różnicą między urządzeniami jest kwestia dostępu do ekosystemu. Apple AirTag współpracuje wyłącznie ze sprzętem z systemem iOS oraz iPadOS. Lokalizator Fresh ’n Rebel oferuje obsługę obu platform mobilnych.

Najlepszy z Action teraz za 24,95 zł. Apple chce od 149 zł

Produkt Apple ma wbudowany układ U1. Służy on do dokładnego wyszukiwania kierunkowego z bliska. Urządzenie z Action wykorzystuje do komunikacji standardowy sygnał Bluetooth. W obu przypadkach użytkownik otrzymuje informacje o lokalizacji swoich rzeczy.

Image
telepolis
Action Fresh 'n Rebel Apple AirTag tania elektronika promocja tygodnia Fresh 'n Rebel lokalizator promocja tygodnia w action
Źródła zdjęć: Telepolis.pl, Action
Źródła tekstu: Action, Apple