Najlepszy z Action teraz za 24,95 zł. Apple chce od 149 zł

Śledzenie przedmiotów w niskiej cenie

Dyskont Action sprzedaje inteligentny lokalizator Fresh ’n Rebel w promocyjnej cenie 24,95 zł. To o 16% taniej od "zwykłej" ceny, wynoszącej 29,95 zł. Jest to najniższa kwota z ostatnich 30 dni. Urządzenie znajduje się w alejce z multimediami. Promocja tygodnia trwa do 10 marca.

Producent przewidział kilka zastosowań dla tego sprzętu. Użytkownik może przypiąć go do kluczy, torebki lub walizki. W sklepach stacjonarnych dostępne są różne warianty kolorystyczne. Klienci mają do wyboru kolor czarny, niebieski, różowy, fioletowy i biały.

Lokalizator wspiera dwa główne standardy. Działa z aplikacją Google "Znajdź moje urządzenie" na telefonach z systemem Android. Sprzęt łączy się również z oprogramowaniem Apple'a i funkcją "Znajdź" (Find My).

Porównanie z Apple AirTag

Zakup gadżetu w sieci Action to mniejszy wydatek w zestawieniu z produktem firmy Apple. Podstawowy lokalizator AirTag kosztuje w oficjalnym sklepie 149 zł za sztukę. Różnica w cenie wynosi 124,05 zł.

Zasadniczą różnicą między urządzeniami jest kwestia dostępu do ekosystemu. Apple AirTag współpracuje wyłącznie ze sprzętem z systemem iOS oraz iPadOS. Lokalizator Fresh ’n Rebel oferuje obsługę obu platform mobilnych.