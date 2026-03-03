Apple TV nie każe nam czekać i to się chwali. 5 sezonów w ciągu 4 lat

"Kulawe konie" to jeden z najlepszych oryginalnych seriali ostatnich lat

Kto widział, wie doskonale o czym mowa. To naprawdę udany serial, który, tak na dobrą sprawę, w Polsce mało kto zna. I choć tytuł mógłby sugerować coś innego, wbrew pozorom, nie jest to powolny kryminał. Wręcz przeciwnie, to szybki wciągający serial i to nie tylko pod względem akcji - także całkiem udany, jeśli chodzi o dialogi. A Garry Oldman w tym "kulawym" wydaniu nie ma sobie równych. I choć fabuła, mimo tego, że jest wciągająca, nie zwala z nóg, to jednak serial ogląda się z niebywałą przyjemnością. A co najważniejsze, kolejne sezony pojawiają się naprawdę szybko, porównując to, co się dzieje u konkurencji.

Media rozpisują się, że największym osiągnięciem serialu "Kulawe Konie" jest najlepsza rola w karierze Gary'ego Oldmana, który w serialu wcielił się w postać Jacka Lowdena. I tak, nie ma co temu zaprzeczyć. Ale też trzeba podkreślić, że serial przyjemnie się ogląda ze względu na intrygę i wątki poboczne. Każda z postaci jest wyrazista i doskonale skonstruowana.

Po zakończeniu szóstego sezonu "Slow Horses" i rozpoczęcia produkcji siódmego, jest jasne, że showrunner Will Smith nie zamierza zwolnić tempa. Przynajmniej, nie w najbliższym czasie. Apple TV nie zamierza tracić czasu na oczekiwania. Być może dlatego, że wciąż nie ma tak opasłej biblioteki seriali, jak chociażby Netflix.

Serial z regularnym harmonogramem produkcji