Telewizja i VoD

Apple TV nie każe nam czekać i to się chwali. 5 sezonów w ciągu 4 lat

Apple TV pokazuje innym serwisom streamingowym, jak to się robi. "Kulawe Konie" ("Slow Horses") to nie tylko jeden z najlepszych współczesnych thrillerów szpiegowskich, to także przykład, że widzowie platform nie muszą wcale czekać latami, aby dostać dalszy ciąg wciągającej historii. I nie dajcie się zwieść temu co sugeruje tytuł, serial wcale nie jest jakiś powolny.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:52
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Apple TV nie każe nam czekać i to się chwali. 5 sezonów w ciągu 4 lat

"Kulawe konie" to jeden z najlepszych oryginalnych seriali ostatnich lat

Kto widział, wie doskonale o czym mowa. To naprawdę udany serial, który, tak na dobrą sprawę, w Polsce mało kto zna. I choć tytuł mógłby sugerować coś innego, wbrew pozorom, nie jest to powolny kryminał. Wręcz przeciwnie, to szybki wciągający serial i to nie tylko pod względem akcji - także całkiem udany, jeśli chodzi o dialogi. A Garry Oldman w tym "kulawym" wydaniu nie ma sobie równych. I choć fabuła, mimo tego, że jest wciągająca, nie zwala z nóg, to jednak serial ogląda się z niebywałą przyjemnością. A co najważniejsze, kolejne sezony pojawiają się naprawdę szybko, porównując to, co się dzieje u konkurencji. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Media rozpisują się, że największym osiągnięciem serialu "Kulawe Konie" jest najlepsza rola w karierze Gary'ego Oldmana, który w serialu wcielił się w postać Jacka Lowdena. I tak, nie ma co temu zaprzeczyć. Ale też trzeba podkreślić, że serial przyjemnie się ogląda ze względu na intrygę i wątki poboczne. Każda z postaci jest wyrazista i doskonale skonstruowana. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor LG 77G54LW 77" OLED 4K 165 HZ VRR WebOS Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1 + Soundbar LG SG10TY Czarny 3.1-kanałowy, Bezprzewodowy Subwoofer, 4K, HDMI e-ARC, HDR10, Wi-Fi, BT, Dolby Atmos, DTS:X
Telewizor LG 77G54LW 77" OLED 4K 165 HZ VRR WebOS Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1 + Soundbar LG SG10TY Czarny 3.1-kanałowy, Bezprzewodowy Subwoofer, 4K, HDMI e-ARC, HDR10, Wi-Fi, BT, Dolby Atmos, DTS:X
0 zł
15798.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 15798.99 zł
Telewizor LG 75QNED93A6A 75" MINILED 4K 144Hz WebOS TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor LG 75QNED93A6A 75" MINILED 4K 144Hz WebOS TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
5799 zł - najniższa cena
Kup teraz 5799 zł
Telewizor LG 55QNED86A6A 55" MINILED 4K 144Hz VRR WebOS TV Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor LG 55QNED86A6A 55" MINILED 4K 144Hz VRR WebOS TV Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
2999 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999 zł
Advertisement

Po zakończeniu szóstego sezonu "Slow Horses" i rozpoczęcia produkcji siódmego, jest jasne, że showrunner Will Smith nie zamierza zwolnić tempa. Przynajmniej, nie w najbliższym czasie. Apple TV nie zamierza tracić czasu na oczekiwania. Być może dlatego, że wciąż nie ma tak opasłej biblioteki seriali, jak chociażby Netflix. 

Serial z regularnym harmonogramem produkcji

1. sezon "Kulawych Koni" ujrzał światło dzienne 1 kwietnia 2022, w grudniu tego samego roku, dostaliśmy już sezon 2. Trzeci pojawił się jesienią w 2023 roku, czwarty 2024, a piąty we wrześniu 2025. Obecnie, zakończono filmowanie części szóstej i zabrano się do przedprodukcji siódmej. 

Apple iPhone 17e Różowy
Image
telepolis
Najlepsze seriale appleTV serial kryminalny Apple TV+ serial Apple TV+ Kulawe konie
Źródła zdjęć: Apple TV+
Źródła tekstu: Apple TV+, screenrant.com