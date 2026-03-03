ZUS: Szykujcie się na utrudnienia

ZUS zaplanował kolejne prace serwisowe. To oznacza, że w ich trakcie będą utrudnienia z dostępem do niektórych usług. W tym konkretnym przypadku chodzi o aplikacje mobilne mZUS oraz mZUS dla Lekarza.

Utrudnienia w ZUS

ZUS opublikował komunikat, w którym poinformował o utrudnieniach. Prace serwisowe zaplanowane zostały na dzisiaj (3 marca). Rozpoczną się o godzinie 18:00 i potrwają aż do 8:00 dnia następnego. Oznacza to w sumie aż 14 godzin, w trakcie których obywatele nie będą mieli dostępu do wszystkich usług.