ZUS: Szykujcie się na utrudnienia
Zakład Ubezpieczeń Społecznych szykuje prace serwisowe. W związku z tym część usług będzie niedostępna.
ZUS zaplanował kolejne prace serwisowe. To oznacza, że w ich trakcie będą utrudnienia z dostępem do niektórych usług. W tym konkretnym przypadku chodzi o aplikacje mobilne mZUS oraz mZUS dla Lekarza.
Utrudnienia w ZUS
ZUS opublikował komunikat, w którym poinformował o utrudnieniach. Prace serwisowe zaplanowane zostały na dzisiaj (3 marca). Rozpoczną się o godzinie 18:00 i potrwają aż do 8:00 dnia następnego. Oznacza to w sumie aż 14 godzin, w trakcie których obywatele nie będą mieli dostępu do wszystkich usług.
W trakcie tych konkretnych prac nie będą działały dwie aplikacje mobilne - mZUS oraz mZUS dla Lekarza. Dla medyków oznacza to, że za pośrednictwem aplikacji nie będą w stanie między innymi wystawiać e-ZLA (elektroniczne zwolnienie lekarskie).