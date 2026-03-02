Aplikacje

Android zmienia dzwonienie. Wybierzesz, co zobaczą inni

Aplikacja Telefon na urządzeniach z Androidem wprowadza bardzo przydatną nowość. Pozwoli nam wybrać, co zobaczą na ekranie osoby, do których dzwonimy.

09:29
Użytkownicy telefonów z Androidem zyskają możliwość utworzenia własnej wizytówki, która będzie wyświetlać się osobom, do których dzwonią. Sami wybierzemy, co ma się im wyświetlać.

Twoja wizytówka na Androidzie

Aplikacja Telefon od Google zaczyna udostępniać funkcję „your calling card”, czyli pełnoekranową wizytówkę, którą zobaczą osoby, do których dzwonisz.

Po aktualizacji w aplikacji pojawi się funkcja utworzenia własnej wizytówki. Tę można powiązać z kontem Google, wybrać zdjęcie (z aparatu, galerii lub Zdjęć Google), a do tego też spersonalizować podpis, w tym: czcionkę, kolor, szerokość, grubość i „zaokrąglenie” liter. Na końcu użytkownik decyduje, kto będzie widział wizytówkę – tylko kontakty albo „wszyscy, z którymi rozmawiasz”.

Nowość na razie trafia do użytkowników aplikacji Telefon w wersji 211 beta. Co ważne, jest aktywowana także po stronie serwera, więc nie każdy zobaczy ją od razu.

