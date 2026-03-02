Android zmienia dzwonienie. Wybierzesz, co zobaczą inni

Użytkownicy telefonów z Androidem zyskają możliwość utworzenia własnej wizytówki, która będzie wyświetlać się osobom, do których dzwonią. Sami wybierzemy, co ma się im wyświetlać.

Twoja wizytówka na Androidzie

Aplikacja Telefon od Google zaczyna udostępniać funkcję „your calling card”, czyli pełnoekranową wizytówkę, którą zobaczą osoby, do których dzwonisz.

Po aktualizacji w aplikacji pojawi się funkcja utworzenia własnej wizytówki. Tę można powiązać z kontem Google, wybrać zdjęcie (z aparatu, galerii lub Zdjęć Google), a do tego też spersonalizować podpis, w tym: czcionkę, kolor, szerokość, grubość i „zaokrąglenie” liter. Na końcu użytkownik decyduje, kto będzie widział wizytówkę – tylko kontakty albo „wszyscy, z którymi rozmawiasz”.