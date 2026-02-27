Netflix wyciąga asa z rękawa. Tylko 9 odcinków, ale za to jakich

Netflix prezentuje zwiastun "Harry'ego Hole'a"

Jakiś czas temu, platforma zaprezentowała krótki teaser, tego serialu, aby już rozpalić apetyty fanów serii. Teraz przyszedł czas na pełny zwiastun kryminału.

"Harry Hole" to serial o poszukiwaniu mordercy, stworzony przez jednego ze współczesnych mistrzów kryminałów. Głównym bohaterem jest kontrowersyjny detektyw, Harry Hole, który jak mało kto zna się na tropieniu zwyrodnialców, ale poza tym, życie mu się nie układa i wciąż nękają go demony przeszłości. czytamy w opisie Netflixa.

I to wystarczy, aby mieć wyobrażenie, o czym będzie serial. Jeśli dodamy do tego zwiastun, to już będziemy wiedzieć, czy ten seans będzie dla nas odpowiedni, czy, w przypadku, jeśli jesteśmy wrażliwcami, to lepiej sobie darować. To produkcja, w której zarówno krew, jak i whiskey, leją się strumeniami.

W tytułowej roli zobaczymy Tobiasa Santelmana, któremy partnerują m.in. Joel Kinnaman oraz Pia Tjelta. Jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową to zwiastun sugeruje, że będzie ona dość atrakcyjna, a już z pewnością przypadnie do gustu fanom Nicka Cave'a.

Przypominamy, że Jo Nesbo jest także jednym z producentów tej produkcji na Netflixie. To daje nam sądzić, że produkcja będzie taka, jaka być powinna. Wszystko wskazuje na to, że miłośników thrillerów skandynawskich i mrocznych zagadek, czeka kawał dobrego kina.