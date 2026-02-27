Sprzęt

Samsung Galaxy zwiększa zasięg dzięki satelitom. Polski nie ma na liście

Samsung zapowiedział rozszerzenie łączności satelitarnej dla smartfonów z serii Galaxy. Nowa technologia ma poprawić bezpieczeństwo użytkowników w miejscach bez zasięgu sieci komórkowej.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 11:33
0
Rozszerzenie usług dla serii Galaxy S26

Nowa funkcja będzie dostępna w najnowszych modelach z serii Galaxy S26 oraz w wybranych starszych flagowcach i urządzeniach z serii Galaxy A. Producent nawiązał współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi w Europie, Ameryce Północnej oraz Japonii.

Dalsza część tekstu pod wideo

Rozwiązanie to ma zapewniać dostęp do komunikacji w sytuacjach awaryjnych oraz przesyłanie danych tam, gdzie tradycyjne maszty nie docierają. Samsung wdraża te systemy od 2025 roku, traktując je jako istotny element infrastruktury wspierającej działanie sztucznej inteligencji.

Plany wdrożenia w Europie

W Europie usługa zostanie udostępniona we współpracy z firmą Virgin Media O2. W marcu 2026 roku rozpoczną się testy z operatorem MasOrange na terenie Hiszpanii.

Samsung współpracuje również z Vodafone, aby umożliwić dostęp do funkcji satelitarnych kolejnym grupom użytkowników. Usługi będą obejmować przesyłanie wiadomości tekstowych oraz danych w lokalizacjach pozbawionych standardowego sygnału GSM.

Na razie nie ma mowy o współpracy z operatorami działającymi w Polsce.

Funkcje dostępne na świecie

W Stanach Zjednoczonych użytkownicy starszych modeli od serii Galaxy S21 mogą korzystać z rozwiązań T-Mobile i Starlink. Verizon zapewnia funkcję eSOS dla modeli nowszych niż Galaxy S25, a trwają również prace nad wdrożeniem systemu w sieci AT&T.

W Japonii system został zintegrowany z ostrzeżeniami przed trzęsieniami ziemi i tsunami. Od 2026 roku do projektu dołączają operatorzy SoftBank oraz docomo, co pozwoli na objęcie zasięgiem większej liczby urządzeń na tym rynku.

Seria Galaxy S26 w przedsprzedaży

25 lutego 2026 roku ruszyła przedsprzedaż najnowszych smartfonów Samsunga z serii Galaxy S26, która potrwa do 10 marca. Do wyboru mamy trzy modele w różnych konfiguracjach pamięci i kolorach.

Samsung Galaxy S26
0 opinii
Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26
0 opinii
Ekran 6.30" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.8 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4300mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Samsung Galaxy S26+
0 opinii
Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26+
0 opinii
Ekran 6.70" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.8 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4900mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Samsung Galaxy S26 Ultra
0 opinii
Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra
0 opinii
Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.74 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Decydując się na zakup któregoś z powyższych urządzeń, możemy skorzystać z kilku promocji, które przygotował producent:

  • smartfony z większą ilością pamięci kosztują tyle samo, co gorzej wyposażone warianty (patrz tabela poniżej),
  • nawet 2000 zł zwrotu w Programie Odkup,
  • możliwość wynajęcia smartfonu w ramach Programu Flex,
  • ochrona Samsung Care+ przez 3 miesiące za darmo.

Samsung Galaxy zwiększa zasięg dzięki satelitom. Polski nie ma na liście
Samsung Galaxy S26 12/256 GB
4499,00 zł
Samsung Galaxy S26 12/512 GB
4499,00 zł
17%
5399.00
Samsung Galaxy S26+ 12/256 GB
5599,00 zł
Samsung Galaxy S26+ 12/512 GB
5599,00 zł
14%
6499.00
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 GB
6499,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512 GB
6499,00 zł
12%
7399.00
Samsung Galaxy S26 Ultra 16 GB / 1 TB
7399,00 zł
15%
8699.00
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Samsung