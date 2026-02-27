Samsung Galaxy zwiększa zasięg dzięki satelitom. Polski nie ma na liście
Samsung zapowiedział rozszerzenie łączności satelitarnej dla smartfonów z serii Galaxy. Nowa technologia ma poprawić bezpieczeństwo użytkowników w miejscach bez zasięgu sieci komórkowej.
Rozszerzenie usług dla serii Galaxy S26
Nowa funkcja będzie dostępna w najnowszych modelach z serii Galaxy S26 oraz w wybranych starszych flagowcach i urządzeniach z serii Galaxy A. Producent nawiązał współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi w Europie, Ameryce Północnej oraz Japonii.
Rozwiązanie to ma zapewniać dostęp do komunikacji w sytuacjach awaryjnych oraz przesyłanie danych tam, gdzie tradycyjne maszty nie docierają. Samsung wdraża te systemy od 2025 roku, traktując je jako istotny element infrastruktury wspierającej działanie sztucznej inteligencji.
Plany wdrożenia w Europie
W Europie usługa zostanie udostępniona we współpracy z firmą Virgin Media O2. W marcu 2026 roku rozpoczną się testy z operatorem MasOrange na terenie Hiszpanii.
Samsung współpracuje również z Vodafone, aby umożliwić dostęp do funkcji satelitarnych kolejnym grupom użytkowników. Usługi będą obejmować przesyłanie wiadomości tekstowych oraz danych w lokalizacjach pozbawionych standardowego sygnału GSM.
Na razie nie ma mowy o współpracy z operatorami działającymi w Polsce.
Funkcje dostępne na świecie
W Stanach Zjednoczonych użytkownicy starszych modeli od serii Galaxy S21 mogą korzystać z rozwiązań T-Mobile i Starlink. Verizon zapewnia funkcję eSOS dla modeli nowszych niż Galaxy S25, a trwają również prace nad wdrożeniem systemu w sieci AT&T.
W Japonii system został zintegrowany z ostrzeżeniami przed trzęsieniami ziemi i tsunami. Od 2026 roku do projektu dołączają operatorzy SoftBank oraz docomo, co pozwoli na objęcie zasięgiem większej liczby urządzeń na tym rynku.
Seria Galaxy S26 w przedsprzedaży
25 lutego 2026 roku ruszyła przedsprzedaż najnowszych smartfonów Samsunga z serii Galaxy S26, która potrwa do 10 marca. Do wyboru mamy trzy modele w różnych konfiguracjach pamięci i kolorach.
Decydując się na zakup któregoś z powyższych urządzeń, możemy skorzystać z kilku promocji, które przygotował producent:
- smartfony z większą ilością pamięci kosztują tyle samo, co gorzej wyposażone warianty (patrz tabela poniżej),
- nawet 2000 zł zwrotu w Programie Odkup,
- możliwość wynajęcia smartfonu w ramach Programu Flex,
- ochrona Samsung Care+ przez 3 miesiące za darmo.