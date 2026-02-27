Samsung Galaxy zwiększa zasięg dzięki satelitom. Polski nie ma na liście

Rozszerzenie usług dla serii Galaxy S26

Nowa funkcja będzie dostępna w najnowszych modelach z serii Galaxy S26 oraz w wybranych starszych flagowcach i urządzeniach z serii Galaxy A. Producent nawiązał współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi w Europie, Ameryce Północnej oraz Japonii.

Rozwiązanie to ma zapewniać dostęp do komunikacji w sytuacjach awaryjnych oraz przesyłanie danych tam, gdzie tradycyjne maszty nie docierają. Samsung wdraża te systemy od 2025 roku, traktując je jako istotny element infrastruktury wspierającej działanie sztucznej inteligencji.

Plany wdrożenia w Europie

W Europie usługa zostanie udostępniona we współpracy z firmą Virgin Media O2. W marcu 2026 roku rozpoczną się testy z operatorem MasOrange na terenie Hiszpanii.

Samsung współpracuje również z Vodafone, aby umożliwić dostęp do funkcji satelitarnych kolejnym grupom użytkowników. Usługi będą obejmować przesyłanie wiadomości tekstowych oraz danych w lokalizacjach pozbawionych standardowego sygnału GSM.

Na razie nie ma mowy o współpracy z operatorami działającymi w Polsce.

Funkcje dostępne na świecie

W Stanach Zjednoczonych użytkownicy starszych modeli od serii Galaxy S21 mogą korzystać z rozwiązań T-Mobile i Starlink. Verizon zapewnia funkcję eSOS dla modeli nowszych niż Galaxy S25, a trwają również prace nad wdrożeniem systemu w sieci AT&T.

W Japonii system został zintegrowany z ostrzeżeniami przed trzęsieniami ziemi i tsunami. Od 2026 roku do projektu dołączają operatorzy SoftBank oraz docomo, co pozwoli na objęcie zasięgiem większej liczby urządzeń na tym rynku.

Seria Galaxy S26 w przedsprzedaży

25 lutego 2026 roku ruszyła przedsprzedaż najnowszych smartfonów Samsunga z serii Galaxy S26, która potrwa do 10 marca. Do wyboru mamy trzy modele w różnych konfiguracjach pamięci i kolorach.

Samsung Galaxy S26
Ekran 6.30" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.8 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4300mAh
Pamięć wbudowana 512 GB

Samsung Galaxy S26+
Ekran 6.70" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.8 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4900mAh
Pamięć wbudowana 512 GB

Samsung Galaxy S26 Ultra
Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.74 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB

