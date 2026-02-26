AMD pozwoli na tanie granie? Nowe APU są już na horyzoncie

Podczas styczniowych targów CES 2026 zaprezentowano nowe procesory mobilne z serii AMD Gorgon Point. Trudno tu mówić o rewolucji, a bardziej ewolucji. Postawiono bowiem na znane już architektury, takie jak Zen5, RDNA 3.5 oraz XDNA2. Całość w litografii 4 nm od TSMC. Wygląda jednak na to, że to samo połączenie trafi również do komputerów stacjonarnych.

Przewiduje się maksymalnie 12 rdzeni i 24 wątki oraz iGPU z 16 CU

Według zagranicznych źródeł - m.in. VideoCardz czy Moore's Law is Dead - Czerwoni planują wypuścić nowe APU dla płyt głównych z gniazdem AM5. Mówimy tutaj o jednostkach, które łączą w sobie tradycyjne CPU z wydajnym iGPU. Pozwala to na granie w gry i korzystanie z innych wymagających programów bez konieczności posiadania dedykowanej karty graficznej.

Seria AMD Ryzen AI 400 dla desktopów ma podobno zadebiutować w pierwszej połowie tego roku, a więc prawdopodobnie jeszcze w marcu na targach MWC 2026 lub Embedded World 2026. Oczywiście to tylko przypuszczenia, bo Amerykanie nie komentują tych doniesień.