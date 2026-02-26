AMD pozwoli na tanie granie? Nowe APU są już na horyzoncie
Ze względu na szaleństwo związane z AI konsumenckie karty graficzne są trudno dostępne i drogie. Ale jest na to rozwiązanie, które od dawna znamy.
Podczas styczniowych targów CES 2026 zaprezentowano nowe procesory mobilne z serii AMD Gorgon Point. Trudno tu mówić o rewolucji, a bardziej ewolucji. Postawiono bowiem na znane już architektury, takie jak Zen5, RDNA 3.5 oraz XDNA2. Całość w litografii 4 nm od TSMC. Wygląda jednak na to, że to samo połączenie trafi również do komputerów stacjonarnych.
Przewiduje się maksymalnie 12 rdzeni i 24 wątki oraz iGPU z 16 CU
Według zagranicznych źródeł - m.in. VideoCardz czy Moore's Law is Dead - Czerwoni planują wypuścić nowe APU dla płyt głównych z gniazdem AM5. Mówimy tutaj o jednostkach, które łączą w sobie tradycyjne CPU z wydajnym iGPU. Pozwala to na granie w gry i korzystanie z innych wymagających programów bez konieczności posiadania dedykowanej karty graficznej.
Seria AMD Ryzen AI 400 dla desktopów ma podobno zadebiutować w pierwszej połowie tego roku, a więc prawdopodobnie jeszcze w marcu na targach MWC 2026 lub Embedded World 2026. Oczywiście to tylko przypuszczenia, bo Amerykanie nie komentują tych doniesień.
Dokładna specyfikacja wciąż pozostaje tajemnicą. Patrząc na mobilne odpowiedniki dostaniemy maksymalnie 12 rdzeni i 24 wątki, zintegrowany układ graficzny z 16 CU oraz NPU o wydajności do 60 TOPS dla zadań związanych z AI. Kluczowa jednak jak zwykle będzie cena, zwłaszcza przy obecnej sytuacji rynkowej z drogimi modułami RAM i SSD.