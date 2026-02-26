NVIDIA VR200 to prawdziwy potwór. I trafił już do pierwszych osób

NVIDIA ma za sobą rekordowy rok finansowy i jednocześnie potwierdza nadejście kolejnej generacji infrastruktury AI. Firma ujawniła, że pierwsze egzemplarze testowe systemów Vera Rubin trafiły już do klientów, a pełna produkcja i dostawy na większą skalę ruszą w drugiej połowie 2026 roku. Nowa platforma ma znacząco zwiększyć wydajność i jednocześnie obniżyć koszty obsługi modeli sztucznej inteligencji.

To aż 576 GB pamięci HBM4 oraz 1,5 TB LPDDR5X

W opublikowanym raporcie finansowym NVIDIA poinformowała, że w całym roku fiskalnym 2025 osiągnęła przychody na poziomie 215,9 miliarda dolarów. Sam czwarty kwartał przyniósł aż 68,1 miliarda dolarów, co potwierdza ogromny popyt na rozwiązania firmy związane z AI, centrami danych i akceleracją obliczeń wysokiej precyzji.

Systemy Vera Rubin VR200 są obecnie najbardziej zaawansowanymi konstrukcjami w portfolio Zielonych. Każdy akcelerator Rubin oferuje do 50 PFLOPS mocy obliczeniowej FP4, co oznacza około 100 PFLOPS dla konfiguracji Superchip. Każdy układ wykorzystuje dwa chiplety obliczeniowe oraz osiem stosów pamięci HBM4. Przekłada się to na 288 GB pamięci na pojedynczy GPU oraz 576 GB dla pełnego modułu Superchip.

Nowy procesor Vera również stanowi duży krok naprzód. Jednostka oferuje 88 autorskich rdzeni Armv9.2 o nazwie Olympus i obsługuje łącznie 172 wątki. Platforma może współpracować nawet z 1,5 TB pamięci LPDDR5X w formacie SOCAMM, co pozwala obsługiwać najbardziej wymagające obciążenia AI i analizy danych.

Drużyna Jensena Huanga podkreśla, że rozwiązanie to pozwoli trenować modele o skali biliona parametrów przy użyciu zaledwie jednej czwartej liczby GPU wymaganych przez obecną generację Blackwell. Jednocześnie koszty wnioskowania mają spaść nawet dziesięciokrotnie.