Media Expert rozdaje grę. Wystarczy zrobić jedną rzecz

Resident Evil Requiem to jedna z najgłośniejszych premier tego sezonu. Nowa odsłona legendarnego cyklu po raz kolejny poprowadzi nas w mroczne zakamarki Raccoon City, w których będziemy musieli zmierzyć się z czymś o wiele bardziej przerażającym niż tylko kolejną falą zombie. Czy Leon S. Kennedy i Grace Aschroft przetrwają kolejne spotkanie z machinacjami Umbrella Corporation?

Odpowiedzi na to pytanie najlepiej poszukać na własną rękę. Na szczęście trafia się ku temu kolejna doskonała okazja. W Media Expert wystartowała kolejna promocja, w której zdobyć można klucz na Resident Evil Requiem zupełnie za darmo.

Co trzeba zrobić? Dwie rzeczy. Po pierwsze, trzeba kupić wybrany produkt firmy MSI w terminie do 31 marca 2026 roku. Po drugie, na stronie sklepu trzeba zostawić opinię o produkcie i wypełnić formularz udostępniony przez producenta (do 14.04.2026 r.). Jeśli wszystko się zgadza, kod na grę otrzymacie niedługo później.

Więcej szczegółów dotyczących promocji czeka na Was na stronie producenta oraz w Media Expert. Pełna lista produktów objętych akcją czeka natomiast w linku poniżej.

No to skoro formalności mamy z głowy, czas napisać o naszych faworytach spośród sprzętów objętych akcją.

Monitor MSI MAG 341CQP

Jeśli planujecie grać w nowego Residenta, warto zaopatrzyć się w monitor, który odda honor tutejszej mrocznej oprawie graficznej. Najlepiej w tej roli sprawdzą się sprzęty z panelami OLED, które w dzisiejszych czasach można już wyrwać za bardzo rozsądne pieniądze. Najlepszym przykładem jest MSI MAG 341CQP.

Mamy tu do czynienia z ultraszerokim panelem QD-OLED o przekątnej 34” oraz rozdzielczości 3440 x 1440. Proporcje 21:9 w połączeniu z perfekcyjną czernią i rewelacyjnymi kolorami gwarantują niesamowite wrażenia podczas rozgrywki, co w horrorach ma szczególnie duże znaczenie. Jeśli natomiast często grywacie w dynamiczne tytuły online, z pewnością docenicie odświeżanie 175 Hz oraz błyskawiczny czas reakcji matrycy.

Monitor MSI MPG 322URX

Jeśli celujecie jeszcze wyżej, warto rzucić okiem na model MSI MPG 322URX. To monitor QD-OLED o rozdzielczości 4K, przekątnej 31.5” oraz odświeżaniu 240 Hz.

W dużym skrócie, to panel, który łączy perfekcyjnie ostry obraz, doskonałe kolory i kontrast oraz wydajność klasy e-sportowej. W grach sprawdzi się fenomenalnie, a oprócz tego może się okazać bardzo dobrym kompanem do pracy kreatywnej.

Komputer MSI MAG Infinite S3 14NVL5-3066EU

Ale coś do tego monitora trzeba podłączyć. Na szczęście akcją objętych jest też spory wybór komputerów marki MSI dopasowanych do każdego budżetu. Przykładowo, jeśli nie chcecie wydawać fortuny, bardzo dobrą propozycją może się okazać zestaw MSI MAG Infinite S3 14NVL5-3066EU.

Co znajdziecie w środku? Procesor Intel Core i5-14400F, układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 5060 oraz 32 GB RAM. To ostatnie stanowi spory atut, bo ceny pamięci mocno ostatnio podskoczyły, a element ten często stanowi wąskie gardło tańszych zestawów komputerowych. Tutaj nie trzeba się o to martwić. Z kolei cała reszta podzespołów powinna świetnie sprawdzić się podczas grania w najnowsze produkcje w rozdzielczości 1080p i wysokich ustawieniach.

Komputer MSI MEG Vision X AI 2NVV7-004EU

Jeżeli macie do wydania nieco więcej gotówki, to na drugim końcu spektrum czekają na Was absolutne monstra. Jednym z nich jest MSI MEG Vision X AI 2NVV7-004EU.

Tutaj mówimy już o zabawie bez kompromisów. Procesor Intel Core Ultra 7-265K oraz karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5080 spokojnie wystarczą do zabawy w rozdzielczości 4K. Przyda się także dysk SSD NVMe o pojemności 2 TB, szczególnie że najnowsze produkcje potrafią swoje zajmować. No i wisienka na torcie: na froncie obudowy czeka na nas dotykowy panel, który może wyświetlać informacje o systemie albo działać jako drugi monitor. Bajer, ale bardzo fajny.

Świetna okazja, ale trzeba się spieszyć

Jeśli lubicie się bać i chcecie zagrać w nowego Resident Evila w najlepszej możliwej oprawie, nowa promocja Media Expert i MSI to okazja, której nie można przegapić. Wybór sprzętów jest spory i jestem pewien, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Warto się natomiast pospieszyć, bo liczba kodów dostępnych w ramach akcji jest ograniczona.