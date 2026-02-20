Polacy często popełniają ten błąd. Łatwo go uniknąć

Wymyśliłem właśnie grę. Zasady są proste: każdy wchodzi w historię swojej przeglądarki internetowej, kopiuje całą zawartość i wysyła dziesięciu przypadkowym osobom znalezionym na Facebooku lub innym portalu społecznościowym. W nagrodę nie dostaje się absolutnie nic.

Że kiepska zabawa? Ano. Problem w tym, że w taką grę gra większość z nas, zwykle nie zdając sobie z tego sprawy.

Prywatność w sieci – fakty i mity

Nic, co robimy w sieci, nie jest anonimowe. Cała nasza aktywność przechodzi przez dostawcę Internetu, który wie dokładnie, jakie strony odwiedzamy, kiedy i z jakich urządzeń. Dzięki takim informacjom bez trudu można ustalić naszą tożsamość, ale nie tylko – to także skarbnica wiedzy, którą niekoniecznie chcemy się dzielić ze światem. Cierpicie na jakąś wstydliwą chorobę? Odwiedzacie strony dla dorosłych? Regularnie korzystacie z pirackich serwisów? Wasz operator prawdopodobnie wie wszystko na ten temat.

A to w sumie najlepszy scenariusz, bo niewiele trzeba, by grono osób mających dostęp do takich danych zrobiło się znacznie większe. Przykładowo, jeśli kiedykolwiek korzystaliście z publicznego Wi-Fi – np. w hotelu – to do Waszej aktywności w sieci miał dostęp nie tylko jej właściciel, ale prawdopodobnie także przestępcy, którzy chętnie korzystają z tego typu kanałów, by nasłuchiwać i wykradać cenne dane. W takiej sytuacji naruszenie prywatności staje się najmniejszym z naszych zmartwień, bo niewiele trzeba, by stracić dostęp do skrzynki pocztowej, kont w serwisach społecznościowych, a nawet pieniędzy.

VPN – znacznie więcej niż tylko ochrona

Na całe szczęście można się przed tym bronić na kilka sposobów. Najprostszym, a przy okazji jednym z najbardziej skutecznych, jest skorzystanie z sieci VPN.

Czym jest VPN? Najprościej rzecz ujmując, to taki pośrednik, który pomaga nam zaszyfrować nasze dane i ukryć je przed wścibskimi oczami. W ten sposób nikt – nawet nasz dostawca Internetu – nie wie, na jakie strony internetowe zaglądaliśmy oraz co tam robiliśmy.

A prywatność i bezpieczeństwo to tylko jeden z wielu powodów, by sięgnąć po VPN. Równie przydatny – w niektórych sytuacjach nawet bardziej – jest fakt, że dzięki tego typu rozwiązaniu możemy łączyć się z Internetem z dowolnego miejsca na Ziemi, ukrywając naszą prawdziwą lokalizację. W ten sposób możemy korzystać z Internetu tak, jak powinno to wyglądać: bez ograniczeń, bez cenzury i z możliwością szukania materiałów oraz ofert z całego świata.

Zmierzam do tego, że VPN to coś, z czego warto korzystać. Dużo podróżujesz? No to z VPN możesz korzystać z hotelowego Wi-Fi bez obaw, że ktoś nieproszony dorwie się do Twoich danych. Będziesz miał też dostęp do wszystkich serwisów, które na co dzień odwiedzasz w kraju. Szukasz najlepszych okazji? Z VPN będziesz mógł robić zakupy na całym świecie, korzystając z najlepszych ofert regionalnych. A może lubisz oglądać filmy i seriale? No to to najprostszy sposób, żeby uzyskać dostęp do zagranicznych wersji serwisów streamingowych, które często mają znacznie bogatszą ofertę niż ich polskie odpowiedniki.

Mówiąc krótko, każdy znajdzie jakiś powód, by sięgnąć po VPN i to nawet jeśli zostawimy z boku temat prywatności.

ExpressVPN – sprawdzone rozwiązanie

Nie zmienia to jednak faktu, że prywatność jest jednym z najważniejszych powodów, by sięgnąć po VPN i tu się pojawia dość istotna kwestia. Tego typu usługa jest tylko tak bezpieczna i zaufana, jak bezpieczny i zaufany jest jej dostawca. To oznacza, że warto sięgnąć po sprawdzone rozwiązanie.

No i tutaj na scenę wkracza ExpressVPN, który jest jednym z wiodących dostawców tego typu rozwiązań. Dlaczego warto skorzystać akurat z ich oferty? Choćby dlatego, że ExpressVPN kładzie bardzo duży nacisk na prywatność. Nasza aktywność nie jest nigdzie rejestrowana, więc nikt nie ma do niej dostępu. Dodatkowo firma oferuje w ramach swojej usługi kilka innych przydatnych rozwiązań, w tym m.in. blokadę złośliwych stron internetowych oraz reklam. Innymi słowy, jeśli chcecie czuć się bezpiecznie w Internecie, trafiliście pod właściwy adres.

Atuty ExpressVPN:

Całkowita prywatność gwarantowana przez szyfrowane połączenie i brak dostępu do logów,

Szybkie serwery w 105 krajach na cały świecie,

Jednoczesna ochrona nawet 14 urządzeń,

Wbudowana blokada reklam i złośliwych witryn, a w wyższych pakietach także trackerów i stron dla dorosłych,

ExpressMailGuard - ochrona prywatności adresu e-mail,

ExpressKeys - opcjonalny menedżer haseł,

Atrakcyjna cena - już od niecałych 12 zł miesięcznie.

Drugi powód, dla którego warto sięgnąć po ExpressVPN, to opłacalność. Dzięki specjalnej ofercie na subskrypcje roczne i dwuletnie możecie uzyskać dwa lata pakietu Basic już za niecałe 9 zł miesięcznie, czyli nawet o 81 procent taniej niż standardowo. W ten sposób zabezpieczycie nawet 10 swoich urządzeń jednocześnie oraz uzyskacie dostęp do blokady reklam i złośliwych witryn.

Uzyskacie również dostęp do zupełnie nowej usługi ExpressMailGuard – narzędzia do ochrony prywatności poczty e-mail. Pozwala ono utworzyć specjalne aliasy, z których możecie skorzystać zamiast podawania swojego prawdziwego adresu e-mail. W ten sposób ukryjecie swoją prawdziwą tożsamość i unikniecie morza spamu.

Jeśli chcecie podejść do tematu jeszcze bardziej kompleksowo, zawsze można sięgnąć po pakiety Advanced lub Pro, w których czekają na Was m.in. wyższy limit urządzeń, bardziej rozbudowane funkcje ochrony, menedżer haseł i karta eSIM od holiday.com.

Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat oferty ExpressVPN, wystarczy kliknąć w link poniżej. Warto to zrobić – to prosty sposób, by uniknąć błędu, który może Was sporo kosztować.