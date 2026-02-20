Google odpalił nowość. Twój smartfon właśnie stał się dwa razy mądrzejszy

W zeszłym tygodniu światło dzienne ujrzała aktualizacja Gemini 3 Deep Think, przeznaczona dla inżynierów i badaczy. Teraz gigant z Mountain View udostępnił szerzej nowy silnik, który napędza to naukowe narzędzie. Gemini 3.1 Pro trafił właśnie w ręce zwykłych użytkowników, deweloperów oraz klientów biznesowych.

Google chwali się, że Gemini 3.1 Pro to nie tylko kosmetyczne poprawki. To spory krok naprzód w dziedzinie, którą specjaliści nazywają core reasoning, czyli podstawowym rozumowaniem. Nowy model ma być znacznie bystrzejszy i lepiej radzić sobie z rozwiązywaniem złożonych problemów.

Ta ulepszona inteligencja może pomóc w praktycznych zastosowaniach, niezależnie od tego, czy szukasz przejrzystego, wizualnego wyjaśnienia złożonego tematu, sposobu na syntezę danych w jednym widoku, czy też chcesz ożywić kreatywny projekt – podaje Google.

Choć te przechwałki brzmią jak marketingowy slogan, firma podpiera się wynikami popularnych benchmarków. Szczególne wrażenie robi wynik w teście ARC-AGI-2, który sprawdza zdolność AI do rozwiązywania zupełnie nowych schematów logicznych. Gemini 3.1 Pro zdobył tu aż 77,1%, co oznacza ponad dwukrotną poprawę wydajności w stosunku do swojego poprzednika z listopada ubiegłego roku.

Do czego przyda się Gemini 3.1 Pro?

Google podkreśla, że nowy model sprawdzi się tam, gdzie oczekujemy czegoś więcej niż tylko zdawkowego potwierdzenia faktów. Gemini 3.1 Pro może pomóc w wizualizacji skomplikowanych zagadnień, gdy użytkownik potrzebuje jasnego i obrazowego wyjaśnienia trudnego tematu. Nowy model ma radzić sobie z syntezą ogromnych zbiorów danych zgromadzonych w tabelkach i raportach. Z zapowiedzi wynika, że AI Google’a sprawnie podsumuje informacje w przejrzystym widoku.

Dodatkowo Gemini 3.1 Pro z samego opisu tekstowego potrafi wygenerować animowane pliki SVG, gotowe do umieszczenia na stronie WWW. Zaletą takiej opcji jest to, że kod zajmuje ułamek miejsca tego, co wideo, a grafika pozostaje ostra w każdym powiększeniu.

Wdrożenie Gemini 3.1 Pro już ruszyło. Obejmuje ono przede wszystkim zwykłych użytkowników, a nowy model jest już w aplikacji Gemini. Użytkownicy darmowi też będą mogli z niego korzystać, jednak to subskrybenci planów Google AI Pro oraz Ultra otrzymają wyższe limity zapytań. Model będzie również dostępny w aplikacji NotebookLM, ale tu na wyłączność dla posiadaczy płatnych planów.