Biedronka zmienia regulamin. Nowe zasady budzą kontrowersje

Biedronka ogłosiła, że od 18 lutego 2026, wprowadza pewne zmiany w systemie kaucyjnym i przyjmowaniu butelek zwrotnych w swoich sklepach. Usunęła także niektóre zapisy, które obowiązywały do tej pory. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:52
Biedronka zmienia regulamin. Nowe zasady budzą kontrowersje

System kaucyjny, z racji tego, że w dalszym ciągu jest dla wielu osób nowością, wzbudza za każdym razem wiele emocji. Biedronka ogłosiła, że aktualizuje dotychczasowy regulamin i kasuje w nim kilka starych zapisów. 

Biedronka i aktualizacja regulaminu. Co warto wiedzieć?

Dyskont informuje, że opakowania, które podlegają kaucji, nie mogą być pogniecione, ani zniszczone. Co więcej, umieszczona na nich etykieta musi być czytelna. I jeśli dla kogoś, do tej pory nie było to oczywiste, to już jest. W nowej wersji regulaminu znalazł się nawet zapis, że sklep może odmówić przyjęcia opakowania, które nie spełnia powyższych warunków. W zaktualizowanej wersji, pojawia się także zapis informujący o rodzaju zwracanych opakowań. Biedronka utrzymała zasadę, że warunkiem przyjęcia opakowania przez sklep jest posiadanie danego produktu w swojej bieżącej ofercie. Ten przepis może wydać się niektórym nieco kontrowersyjny. 

Nowy regulamin Biedronki został uproszczony

Powołując się na Bussiness Insider, zmianą, jaką warto odnotować, i z czego szczególnie ucieszą się klienci Biedronki, jest brak zapisu odnośnie do konieczności dokonania zwrotu w terminie 12 miesięcy od daty zakupu. Możemy zatem raz na zawsze zapomnieć o rocznym terminie ważności zwracanej butelki. Poprzednia wersja regulaminu posiadała taki zapis. 

Całkowicie usunięty został także paragraf, dotyczący voucherów. Jednak to nie koniec porządków. Nowe zasady nie precyzują także informacji dotyczącej konieczności posiadania paragonu z dowodem zakupu, podczas zwrotu butelek.

Ustawa wprowadzająca system kaucyjny nadaje mu charakter bezparagonowy - konsument może zwracać butelki w dowolnym sklepie, który przystąpił do systemu.

tłumaczą wiadomoscihandlowe.pl. 
