Biedronka zmienia regulamin. Nowe zasady budzą kontrowersje

System kaucyjny , z racji tego, że w dalszym ciągu jest dla wielu osób nowością, wzbudza za każdym razem wiele emocji. Biedronka ogłosiła, że aktualizuje dotychczasowy regulamin i kasuje w nim kilka starych zapisów.

Biedronka i aktualizacja regulaminu. Co warto wiedzieć?

Dyskont informuje, że opakowania, które podlegają kaucji, nie mogą być pogniecione, ani zniszczone. Co więcej, umieszczona na nich etykieta musi być czytelna. I jeśli dla kogoś, do tej pory nie było to oczywiste, to już jest. W nowej wersji regulaminu znalazł się nawet zapis, że sklep może odmówić przyjęcia opakowania, które nie spełnia powyższych warunków. W zaktualizowanej wersji, pojawia się także zapis informujący o rodzaju zwracanych opakowań. Biedronka utrzymała zasadę, że warunkiem przyjęcia opakowania przez sklep jest posiadanie danego produktu w swojej bieżącej ofercie. Ten przepis może wydać się niektórym nieco kontrowersyjny.