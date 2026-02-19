Płatności bezgotówkowe

mBank wydał komunikat. "Wyłączymy na kilka godzin bank"

mBank o wszelkich niedostępnościach bankowości internetowej informuje swoich klientów z odpowiednim wyprzedzeniem. Po to, aby nie planowali oni żadnych ważniejszych płatności na czas przerwy. Tym razem, warto wstrzymać się od transakcji w weekend z 21 na 22 lutego. 

mBank zaplanował przerwę, która odbędzie się w najbliższy weekend, z 21 na 22 lutego 2026 roku. To planowana przerwa, która zapewni instytucji rozwój technologii. Wszystkie ulepszenia zostały zaplanowane z myślą o klientach i bezpieczeństwie ich ulokowanych środków.

Cel przerwy w mBanku? Modernizacja systemów

Chcemy dostarczać Ci usługi i rozwiązania najwyższej jakości, dlatego systematycznie modernizujemy nasze systemy. W najbliższym czasie, będziemy robić to w weekend z 21 na 22 lutego br. Wyłączymy wtedy na kilka godzin bank.

czytamy w komunikacie mBanku.

mBank - co dokładnie nie będzie działało 21 i 22 lutego 2026?

  • Nie skorzystamy z usługi eMakler, mInwestor oraz aplikacji mBank Giełda. Nie uda nam się zalogować do serwisu transakcyjnego między 8:00 a 12:00.
  • Nastąpią problemy z kartami. Przez całą noc nie uda nam się zapłacić kartą w sklepach stacjonarnych, restauracjach, ani nie skorzystamy z bankomatu. Nie zapłacimy w internecie między 2:30 a 9:00.
  • Nie będą działały aplikacja mobilna, ani serwis transakcyjny. Między 2:30 a 9:00 nie zalogujemy się na konto ani w internecie, ani w aplikacji. Nie złożymy też żadnego wniosku w tym czasie.
  • Nie zrealizujemy żadnej operacji za pośrednictwem mLinii, bowiem w czasie przerwy pracownicy nie będą mieli wglądu w żadne dane związane z bankiem. 

Jeśli chodzi o przerwę dla klientów z obszaru MSP i Korporacje, to również od 2:30 do 9:00 nie będą możliwe transakcje kartą w internecie, w sklepach stacjonarnych, ani w bankomatach. 

Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: mBank