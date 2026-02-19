mBank wydał komunikat. "Wyłączymy na kilka godzin bank"

21-22 lutego bank zostanie wyłączony na kilka godzin

mBank zaplanował przerwę, która odbędzie się w najbliższy weekend, z 21 na 22 lutego 2026 roku. To planowana przerwa, która zapewni instytucji rozwój technologii. Wszystkie ulepszenia zostały zaplanowane z myślą o klientach i bezpieczeństwie ich ulokowanych środków.

Dalsza część tekstu pod wideo

Cel przerwy w mBanku? Modernizacja systemów

Chcemy dostarczać Ci usługi i rozwiązania najwyższej jakości, dlatego systematycznie modernizujemy nasze systemy. W najbliższym czasie, będziemy robić to w weekend z 21 na 22 lutego br. Wyłączymy wtedy na kilka godzin bank. czytamy w komunikacie mBanku.

mBank - co dokładnie nie będzie działało 21 i 22 lutego 2026?

Nie skorzystamy z usługi eMakler, mInwestor oraz aplikacji mBank Giełda . Nie uda nam się zalogować do serwisu transakcyjnego między 8:00 a 12:00.

. Nie uda nam się zalogować do serwisu transakcyjnego między 8:00 a 12:00. Nastąpią problemy z kartami. Przez całą noc nie uda nam się zapłacić kartą w sklepach stacjonarnych, restauracjach, ani nie skorzystamy z bankomatu. Nie zapłacimy w internecie między 2:30 a 9:00.

Przez całą noc nie uda nam się zapłacić kartą w sklepach stacjonarnych, restauracjach, ani nie skorzystamy z bankomatu. Nie zapłacimy w internecie między 2:30 a 9:00. Nie będą działały aplikacja mobilna, ani serwis transakcyjny. Między 2:30 a 9:00 nie zalogujemy się na konto ani w internecie, ani w aplikacji. Nie złożymy też żadnego wniosku w tym czasie.

Między 2:30 a 9:00 nie zalogujemy się na konto ani w internecie, ani w aplikacji. Nie złożymy też żadnego wniosku w tym czasie. Nie zrealizujemy żadnej operacji za pośrednictwem mLinii, bowiem w czasie przerwy pracownicy nie będą mieli wglądu w żadne dane związane z bankiem.