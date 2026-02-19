Nadchodzi czas czarownic. Wciągająca powieść w formie serialu już w Polsce

"Czarownice Mayfair" 1. sezon serialu od 17 lutego na Canal+

To nie miało prawa się nie udać. To nic innego, jak produkcja oparta na bestsellerowej serii powieści autorstwa Anne Rice, której wcześniejsze dzieło "Kroniki wampirów" podbiły serca czytelników oraz widzów. Canal+ najwyraźniej polubił ekranizacje powieści tej poczytnej autorki, bowiem niedawno premierę miał serial "Wywiad z wampirem" w całkiem nowej odsłonie. Platforma jak widać, dopiero się rozkręca, jeśli chodzi o taką tematykę. Tym razem, mamy do czynienia z prawdziwym gatunkowym combo - produkcja łączy elementy thrillera, horroru oraz dramatu obyczajowego. Ale przede wszystkim opowiada o sile dziedzictwa oraz cenie, jaką należy zapłacić za odkrycie własnej tożsamości. W rolę głównej bohaterki wcieliła się Alexandra Daddario, która zdaniem wielu widzów, jest wystarczająco hipnotyzująca, aby przykuć skutecznie do ekranu telewizora.