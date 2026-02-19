Nadchodzi czas czarownic. Wciągająca powieść w formie serialu już w Polsce
Okazuje się, że polscy widzowie mają wielką słabość nie tylko do wampirów, ale także do czarownic. Na Canal+ miał premierę serial "Czarownice Mayfair", którego co prawda widzowie za oceanem, mieli okazję zobaczyć już dwa sezony, ale jak to mówią - lepiej później, niż wcale.
"Czarownice Mayfair" 1. sezon serialu od 17 lutego na Canal+
To nie miało prawa się nie udać. To nic innego, jak produkcja oparta na bestsellerowej serii powieści autorstwa Anne Rice, której wcześniejsze dzieło "Kroniki wampirów" podbiły serca czytelników oraz widzów. Canal+ najwyraźniej polubił ekranizacje powieści tej poczytnej autorki, bowiem niedawno premierę miał serial "Wywiad z wampirem" w całkiem nowej odsłonie. Platforma jak widać, dopiero się rozkręca, jeśli chodzi o taką tematykę. Tym razem, mamy do czynienia z prawdziwym gatunkowym combo - produkcja łączy elementy thrillera, horroru oraz dramatu obyczajowego. Ale przede wszystkim opowiada o sile dziedzictwa oraz cenie, jaką należy zapłacić za odkrycie własnej tożsamości. W rolę głównej bohaterki wcieliła się Alexandra Daddario, która zdaniem wielu widzów, jest wystarczająco hipnotyzująca, aby przykuć skutecznie do ekranu telewizora.
"Czarownice z Mayfair" o czym opowiada serial?
Rowan Fielding ( w tej roli Alexandra Daddario) to młoda utalentowana neurochirurg, która niespodziewanie odkrywa, że jest dziedziczką dynastii potężnych czarownic, które nawiedza złowrogi duch. Stopniowo poznaje historię swojej rodziny, która jest pełna mrocznych sekretów. Z biegiem czasu, bohaterka zdaje sobie sprawę, że to, co z początku można było uznać za wielki dar, jest jednocześnie ogromnym brzemieniem i niejako przekleństwem.
Serial pełen magii, ale i pytań
Mamy tu pytania o wolną wolę oraz granice używania nadprzyrodzonych sił. Jak postępować, aby nie przekraczać granic moralności? Okazuje się, że świat czarownic, choć na pozór tak odległy, jest pełen typowo ludzkich dylematów.
1 sezon "Czarownic Mayfair" można oglądać na Canal+. Pierwszy odcinek miał premierę 17 lutego 2026 roku.