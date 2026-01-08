Canal+ ma coś extra dla fanów wampirów. Polscy widzowie się doczekali

Wampiry w Canal+

Do oferty serwisu Canal+ właśnie trafił pierwszy sezon serialu "Wywiad z wampirem", opartym na powieści Anne Rice i koncepcji adaptacyjnej Rolina Jonesa. Serial to nic innego, jak współczesna reinterpretacja klasycznej historii, która podejmuje charakterystyczne dla prozy Rice tematy nieśmiertelności, winy oraz moralnej ambiwalencji. Serial ma już dwa sezony, ale polscy widzowie musieli na niego poczekać.

O tym, że lubimy wampiry, świadczy chociażby ogromny sukces "Wywiadu z wampirem" z 1994 roku, z kultowymi już rolami Brada Pitta i Toma Cruise'a. Serialowa odsłona ponownie łączy mrok z psychologiczną głębią i aktualnymi tematami społecznymi.

"Wywiad z wampirem" - serial. O czym opowiada?

Serial skupia się na losach Louisa de Pointe du Laca (Jacon Andersen). Opowiada on o swoich doświadczeniach i przeżyciach dziennikarzowi Danielowi Molloyowi (Eric Bogosian). Akcja przenosi nas do Nowego Orleanu na początku XX wieku, gdzie Louis, zmagający się z ograniczeniami związanymi z jego kolorem skóry, ulega kuszącej propozycji przemiany w wampira. Choć decyzja wydaje się słuszna, to jednak nowe moce okazują się mieć wysoką ceną, o czym szybko przekona się główny bohater. W roli podopiecznej Claudii zobaczymy Bailey Bass.

