Canal+ ma coś extra dla fanów wampirów. Polscy widzowie się doczekali
Kto z nas nie zna słynnego "Wywiadu z wampirem" z 1994 roku? Dla wszystkich fanów tego typu kina, mamy świetną wiadomość. Kultowa powieść Anny Rice jest już dostępna na Canal+ i to w zupełnie nowej odsłonie.
Wampiry w Canal+
Do oferty serwisu Canal+ właśnie trafił pierwszy sezon serialu "Wywiad z wampirem", opartym na powieści Anne Rice i koncepcji adaptacyjnej Rolina Jonesa. Serial to nic innego, jak współczesna reinterpretacja klasycznej historii, która podejmuje charakterystyczne dla prozy Rice tematy nieśmiertelności, winy oraz moralnej ambiwalencji. Serial ma już dwa sezony, ale polscy widzowie musieli na niego poczekać.
O tym, że lubimy wampiry, świadczy chociażby ogromny sukces "Wywiadu z wampirem" z 1994 roku, z kultowymi już rolami Brada Pitta i Toma Cruise'a. Serialowa odsłona ponownie łączy mrok z psychologiczną głębią i aktualnymi tematami społecznymi.
"Wywiad z wampirem" - serial. O czym opowiada?
Serial skupia się na losach Louisa de Pointe du Laca (Jacon Andersen). Opowiada on o swoich doświadczeniach i przeżyciach dziennikarzowi Danielowi Molloyowi (Eric Bogosian). Akcja przenosi nas do Nowego Orleanu na początku XX wieku, gdzie Louis, zmagający się z ograniczeniami związanymi z jego kolorem skóry, ulega kuszącej propozycji przemiany w wampira. Choć decyzja wydaje się słuszna, to jednak nowe moce okazują się mieć wysoką ceną, o czym szybko przekona się główny bohater. W roli podopiecznej Claudii zobaczymy Bailey Bass.
Widzowie ocenili serial jako bardzo udany, a noty w serwisie Rotten Tomatoes tylko to potwierdziły. "Wywiad z wampirem" w wersji Rolina Jonesa to propozycja dla tych, którzy uwielbiają prozę Anny Rice oraz dla tych, którzy po raz pierwszy będą mieli do czynienia z wampirami.