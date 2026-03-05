Plus nagradza medalistów olimpiady. Pieniądze trafią w ręce trzech sportowców
Operator sieci Plus postanowił nagrodzić polskich medalistów zakończonych niedawno Zimowych Igrzysk Olimpijskich we Włoszech. Firma przekaże sportowcom premie finansowe, które trafią bezpośrednio na ich konta.
Przyznaliśmy te nagrody dlatego, że wierzymy w siłę sportu, w wartość wysiłku i w znaczenie chwil, które jednoczą Polaków kibicujących „naszym”. To nasz gest wdzięczności i szacunku dla polskich sportowców. Zdecydowaliśmy się uhonorować medalistów za ich imponujące osiągnięcia, lata ciężkiej pracy i determinacji, a przede wszystkim – za emocje, które połączyły kibiców w całym kraju. Każdy z nich zapisał się na kartach historii, pokazując, jak ogromną siłę ma polski sport.
Pieniądze prosto do sportowców
Plus zdecydował się ufundować po 100 tys. zł za srebrny medal oraz po 75 tys. zł za brąz. Firma podjęła tę decyzję samodzielnie, niezależnie od byłej już współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim (PKOl). Polkomtel, operator sieci Plus, byłe jednym ze sponsorów tej organizacji. Środki ominą działaczy i trafią prosto do rąk zawodników.
Skoki narciarskie i łyżwiarstwo szybkie
Znamy nazwiska nagrodzonych zawodników. Największą kwotę otrzyma Kacper Tomasiak. Skoczek narciarski zdobył w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo trzy medale, dwa srebrne i jeden brązowy. Na jego konto wpłynie zatem 275 tysięcy złotych. Z kolei Paweł Wąsek odbierze 100 tysięcy złotych za srebro w konkursie duetów.
Trzecim nagrodzonym sportowcem będzie Władimir Semirunni. Zdobył on tytuł wicemistrza w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 10 tysięcy metrów. Operator przeleje mu 100 tysięcy złotych.
Plus sponsoruje polski sport od 30 lat. Przedstawiciele sieci tłumaczą ten ruch chęcią docenienia wysiłku zawodników. Jest to również forma podziękowania za emocje dostarczone nam, kibicom.