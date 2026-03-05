Plus nagradza medalistów olimpiady. Pieniądze trafią w ręce trzech sportowców

Przyznaliśmy te nagrody dlatego, że wierzymy w siłę sportu, w wartość wysiłku i w znaczenie chwil, które jednoczą Polaków kibicujących „naszym”. To nasz gest wdzięczności i szacunku dla polskich sportowców. Zdecydowaliśmy się uhonorować medalistów za ich imponujące osiągnięcia, lata ciężkiej pracy i determinacji, a przede wszystkim – za emocje, które połączyły kibiców w całym kraju. Każdy z nich zapisał się na kartach historii, pokazując, jak ogromną siłę ma polski sport.

napisał Plus w komunikacie