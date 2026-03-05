Masz konto w PKO BP? Nie zdziw się w niedzielę

PKO BP zapowiada prace techniczne - będzie przerwa w dostępie do usług

W nocy z soboty na niedziele klienci PKO Banku Polskiego muszą liczyć się z utrudnieniami. W tym czasie bank zaplanował prace techniczne, z powodu których część usług będzie niedostępna. Przerwa wypada akurat w Dzień Kobiet.

PKO BP poinformował, że w najbliższą niedzielę (8 marca) planowana jest przerwa w dostępie do aplikacji mobilnych IKO oraz iPKO Biznes. W sumie potrwa ona aż 6 godzin i rozpocznie się o godzinie 00:01, a planowo ma się zakończyć o 6:00 rano.

Jednak brak dostępu do aplikacji mobilnych IKO oraz iPKO Biznes jest tutaj najmniej uciążliwą częścią. W tym czasie klienci banku nie będą mogli wykonywać płatności zbliżeniowych telefonem, kodem BLIK, a także z aplikacji iPKO Biznes mobile.