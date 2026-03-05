Fintech

Masz konto w PKO BP? Nie zdziw się w niedzielę

Uwaga dla klientów PKO Banku Polskiego, dzień kobiet z możliwymi trudnościami. Nie skorzystasz z aplikacji mobilnej i nie zapłacisz zbliżeniowo.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:26
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Masz konto w PKO BP? Nie zdziw się w niedzielę

PKO BP zapowiada prace techniczne - będzie przerwa w dostępie do usług

W nocy z soboty na niedziele klienci PKO Banku Polskiego muszą liczyć się z utrudnieniami. W tym czasie bank zaplanował prace techniczne, z powodu których część usług będzie niedostępna. Przerwa wypada akurat w Dzień Kobiet.

Dalsza część tekstu pod wideo

PKO BP poinformował, że w najbliższą niedzielę (8 marca) planowana jest przerwa w dostępie do aplikacji mobilnych IKO oraz iPKO Biznes. W sumie potrwa ona aż 6 godzin i rozpocznie się o godzinie 00:01, a planowo ma się zakończyć o 6:00 rano.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5 Nano
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5 Nano
0 zł
329 zł - najniższa cena
Kup teraz 329 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO Security Key NFC
Klucz zabezpieczający YUBICO Security Key NFC
-10 zł
159 zł - najniższa cena
Kup teraz 149 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5C
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5C
0 zł
269 zł - najniższa cena
Kup teraz 269 zł
Advertisement

Jednak brak dostępu do aplikacji mobilnych IKO oraz iPKO Biznes jest tutaj najmniej uciążliwą częścią. W tym czasie klienci banku nie będą mogli wykonywać płatności zbliżeniowych telefonem, kodem BLIK, a także z aplikacji iPKO Biznes mobile. 

Co więcej, nieodstępna będzie też mobilna autoryzacja, która zostanie zastąpiona kodami SMS. Dodatkowo w ramach ochrony internetowych płatności kartą dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty. Bank przeprasza za utrudnienia i prosi, by wykonać wszystkie ważne transakcje przed planowanymi godzinami przerwy.

Yubico Security Key C NFC by Yubico
169,00 zł
Yubico YubiKey 5C NFC
249,00 zł
Image
telepolis
Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: PKO BP, oprac. własne