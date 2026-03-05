Masz konto w PKO BP? Nie zdziw się w niedzielę
Uwaga dla klientów PKO Banku Polskiego, dzień kobiet z możliwymi trudnościami. Nie skorzystasz z aplikacji mobilnej i nie zapłacisz zbliżeniowo.
PKO BP zapowiada prace techniczne - będzie przerwa w dostępie do usług
W nocy z soboty na niedziele klienci PKO Banku Polskiego muszą liczyć się z utrudnieniami. W tym czasie bank zaplanował prace techniczne, z powodu których część usług będzie niedostępna. Przerwa wypada akurat w Dzień Kobiet.
PKO BP poinformował, że w najbliższą niedzielę (8 marca) planowana jest przerwa w dostępie do aplikacji mobilnych IKO oraz iPKO Biznes. W sumie potrwa ona aż 6 godzin i rozpocznie się o godzinie 00:01, a planowo ma się zakończyć o 6:00 rano.
Jednak brak dostępu do aplikacji mobilnych IKO oraz iPKO Biznes jest tutaj najmniej uciążliwą częścią. W tym czasie klienci banku nie będą mogli wykonywać płatności zbliżeniowych telefonem, kodem BLIK, a także z aplikacji iPKO Biznes mobile.
Co więcej, nieodstępna będzie też mobilna autoryzacja, która zostanie zastąpiona kodami SMS. Dodatkowo w ramach ochrony internetowych płatności kartą dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty. Bank przeprasza za utrudnienia i prosi, by wykonać wszystkie ważne transakcje przed planowanymi godzinami przerwy.