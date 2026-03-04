Intel odbija się od dna. Wszystko dzięki nowym litografiom

Intel coraz śmielej mówi o przyszłości swojego biznesu produkcyjnego. Podczas konferencji Morgan Stanley głos zabrał dyrektor finansowy firmy, który zasugerował, że dział foundry może osiągnąć punkt rentowności szybciej, niż wcześniej zakładano. Dużą rolę odgrywają tu nowe procesy technologiczne oraz rosnące zainteresowanie ze strony firm trzecich.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wśród kluczowych klientów wymienia się Apple, NVIDIĘ i Qualcomma

David Zinsner podkreślił, że rozwój usług produkcyjnych nabrał tempa pod kierownictwem obecnego CEO, Lip-Bu Tana. Firma próbuje wykorzystać ogromny popyt na układy związane ze sztuczną inteligencją. Jednym z ważnych kroków było udane uruchomienie produkcji układów Panther Lake. Litografia Intel 18A spełnia założenia projektowe, a uzyski z wafli systematycznie rosną wraz z dojrzewaniem linii produkcyjnych.

Co więcej, Intel spodziewa się pierwszych wiążących umów z klientami zainteresowanymi wytwarzaniem w tej technologii. Dotyczy to także wariantu 18A-P. Wcześniej zakładano, że firma może mieć trudności z przyciągnięciem firm i dopiero kolejny etap rozwoju, czyli Intel 14A, stanie się główną ofertą dla zewnętrznych partnerów. Najnowsze wypowiedzi sugerują jednak, że sytuacja wygląda bardziej optymistycznie.

Zakulisowo coraz częściej pojawiają się informacje, że jednym z kluczowych klientów może zostać Apple. Proces 18A-P pozwala bowiem bardzo precyzyjnie dostosować charakterystykę energetyczną. Firma miałaby rozważać wykorzystanie tej technologii przy produkcji przyszłych układów z serii M stosowanych w komputerach Mac.

Podczas wystąpienia pojawił się także wątek kolejnego etapu, czyli procesu 14A. W ostatnich miesiącach pojawiały się doniesienia, że jego wdrożenie może zostać opóźnione, a produkcja ruszy dopiero około 2028 roku. Zinsner zapewnił jednak, że Intel nadal trzyma się pierwotnego planu wydawniczego. Wstępna produkcja ma rozpocząć się w 2027 roku, natomiast pełna planowana jest na 2029 rok.

Ograniczone moce produkcyjne TSMC kierują uwagę na Intela

Nowym źródłem przychodów dla Intela może okazać się także segment zaawansowanego pakowania układów. Według CFO spółka spodziewa się kontraktów o wartości liczonych w miliardach dolarów, które mogą zacząć materializować się już w drugiej połowie tego roku. Rozwiązania EMIB oraz EMIB-T przyciągają uwagę wielu firm projektujących układy scalone bez własnych fabryk.