Wielki eksodus specjalistów. To koniec chińskich postępów?
Państwo Środka w świecie sztucznej inteligencji to znacznie więcej niż tylko DeepSeek. Niestety, w przypadku jednego z gigantów doszło do roszad.
W zespole Alibaby rozwijającym modele sztucznej inteligencji doszło do niespodziewanych zmian kadrowych. Zaledwie dobę po premierze Qwen 3.5 Small z firmy odeszło kilku kluczowych twórców projektu, w tym jego główny architekt techniczny Junyang "Justin" Lin. Razem z nim firmę opuścili także Binyuan Hui oraz Kaixin Li. Wszyscy poinformowali o odejściu w serwisie X (daw. Twitter), jednak nie ujawnili powodów tej decyzji.
Jest spora szansa na to, że czeka nas powtórka historii OpenAI
Qwen był w ostatnich miesiącach jednym z najaktywniej rozwijanych projektów open source w świecie AI. Modele zespołu zostały pobrane już ponad 600 milionów razy, a wiele firm zdecydowało się na ich wdrożenie jako alternatywę dla zamkniętych modeli z USA. Obecnie z Qwen korzysta ponad 90 tysięcy przedsiębiorstw poprzez platformy Alibaba Cloud i DingTalk.
Nagłe odejście liderów projektu wywołało jednak pytania o jego dalszą przyszłość. Według części analityków w firmie może dochodzić do napięć między zespołem badawczym a kierownictwem stawiającym coraz mocniej na komercjalizację. Alibaba reorganizuje obecnie swoje struktury i łączy rozwój modeli z działami sprzętu konsumenckiego, planując wykorzystać Qwen jako podstawę dla nowych urządzeń, takich jak okulary AI.
Nowym liderem zespołu ma zostać Hao Zhou, wcześniej związany z projektem Gemini w Google DeepMind. Według obserwatorów może to oznaczać zmianę strategii z podejścia badawczego na silniejsze nastawienie biznesowe. W takiej sytuacji nie jest wykluczone, że przyszłe modele Qwen będą coraz częściej dostępne wyłącznie poprzez płatne API.
Na razie projekt pozostaje technicznie w bardzo dobrej kondycji, jednak odejście jego kluczowych twórców rodzi pytania o to, czy Qwen pozostanie jedną z najważniejszych otwartych inicjatyw AI, czy też stanie się kolejną platformą rozwijaną głównie z myślą o komercyjnych usługach.