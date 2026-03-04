Motorola rozpieszcza kibiców. Trzy smartfony i gra piłkarska 5 na 5

Najważniejszą premierą Motoroli na tegorocznych targach MWC 2026 był niewątpliwie smartfon Razr Fold, czyli pierwszy w portfolio marki rozkładany telefon o książkowej konstrukcji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowość ma ekrany o przekątnej 6,6 cala i 8,09 cala, szybki układ Snapdragon 8 Gen 5, potrójny zestaw aparatów 50 Mpix oraz akumulator o pojemności 6000 mAh. Smartfon już wkrótce wkroczy do Polski, ale dostępna będzie także unikatowa wersja należąca do specjalnej kolekcji FIFA World Cup 26 Collection. Edycja dla kibiców piłki nożnej została wykończona teksturowanym materiałem ozdobionym oficjalnym logotypem turnieju, wykonanym ze stali nierdzewnej i pokrytym 24-karatowym złotem. Zapowiada się wyjątkowo, choć cena nie należy do przystępnych – to aż 11 499 złotych.

Dla bardziej oszczędnych użytkowników powstała piłkarska wersja drugiej nowości – telefonu Motorola Edge 70 fusion. Smartfon w edycji FIFA World Cup 26 Collection wyróżnia się obudową o fakturze przypominającej skórzaną piłkę nożną i detalami pokrytymi 24-karatowym złotem. Ten ładny i solidny średniak oferowany będzie w zestawie ze słuchawkami Moto Buds Bass.

Warto przypomnieć, że jeszcze przed targami MWC światło dzienne ujrzał inny specjalny model – Motorola Razr 60 w edycji FIFA World Cup 2026. Ale to jeszcze nie wszystko.

Motorola z FIFA Heroes

Motorola przyjęła rolę oficjalnego sponsora smartfonów podczas FIFA World Cup. Jednocześnie producent został również partnerem nowej gry w wersji mobilnej – FIFA Heroes. To dynamiczna, zręcznościowa gra piłkarska w formacie 5 na 5, w której na jednym boisku można spotkać prawdziwych zawodników, maskotki oraz fikcyjne postacie.

Dzięki tej współpracy Motorola będzie widoczna bezpośrednio w grze, a wybrane nadchodzące smartfony marki zapewnią natychmiastowy dostęp do tytułu na licencji FIFA. Gra będzie preinstalowana w edycjach urządzeń FIFA World Cup 26 Collection. Tytuł będzie również dostępny do pobrania w sklepie Google Play.

Użytkownicy smartfonów Motorola zyskają dostęp do ekskluzywnej zawartości, w tym żetonów i klejnotów zwiększających moc, unikatowych emotikon oraz grywalnych postaci. Partnerstwo obejmuje także globalne aktywacje realizowane przed FIFA World Cup 2026 i w trakcie turnieju.

Co ważne, gra FIFA Heroes została zoptymalizowana pod kątem składanego modelu Razr Fold.