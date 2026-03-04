W Mapach Google doszło do zmiany. Niejeden się zdziwi
Jeśli zaktualizowałeś w ostatnim czasie aplikację Map Google na Androida lub iOS, to możesz się zdziwić. Doszło do pewnej zmiany.
Mapy Google to nie tylko jedna z najpopularniejszych nawigacji, ale w ogóle jedna z najpopularniejszych aplikacji mobilnych. Nic dziwnego, może nie jest najlepsza, ale wystarczająco dobra, a do tego darmowa (nie licząc pakietu danych mobilnych). Dlatego korzysta z niej tyle osób, a teraz - po aktualizacji - zobaczą oni pewną subtelną zmianę.
Aktualizacja Map Google
Nowa wersja Map Google wprowadziła małą, ale jednak zauważalną i trochę zaskakującą zmianę. Jest ona dostępna zarówno w aplikacji w wersji na Androida, jak i iOS.
Google postanowił zmienić wygląd ikony aplikacji. Charakterystyczna pinezka przede wszystkim stała się znacznie większa. Większy jest też okrąg znajdujący się w jej wnętrzu. Do tego pięć wyraźnie odciętych od siebie kolorów zostało zastąpionych przez płynnie przechodzący między nimi gradient.
Nowa wersja dostępna jest w aplikacji 26.09.06.873668274 na Androidzie oraz 29.09.5 na iOS.