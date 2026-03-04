Aplikacje

W Mapach Google doszło do zmiany. Niejeden się zdziwi

Jeśli zaktualizowałeś w ostatnim czasie aplikację Map Google na Androida lub iOS, to możesz się zdziwić. Doszło do pewnej zmiany.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:19
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
W Mapach Google doszło do zmiany. Niejeden się zdziwi

Mapy Google to nie tylko jedna z najpopularniejszych nawigacji, ale w ogóle jedna z najpopularniejszych aplikacji mobilnych. Nic dziwnego, może nie jest najlepsza, ale wystarczająco dobra, a do tego darmowa (nie licząc pakietu danych mobilnych). Dlatego korzysta z niej tyle osób, a teraz - po aktualizacji - zobaczą oni pewną subtelną zmianę.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aktualizacja Map Google

Nowa wersja Map Google wprowadziła małą, ale jednak zauważalną i trochę zaskakującą zmianę. Jest ona dostępna zarówno w aplikacji w wersji na Androida, jak i iOS.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 5G 8/128GB 6.2" 120Hz Żółty SM-S921
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 5G 8/128GB 6.2" 120Hz Żółty SM-S921
-153.56 zł
2452.56 zł - najniższa cena
Kup teraz 2299 zł
Telefon HMD 110 4G DualSim Niebieski
Telefon HMD 110 4G DualSim Niebieski
0 zł
189 zł - najniższa cena
Kup teraz 189 zł
Smartfon DOOGEE S61 6/64GB 6" Carbon
Smartfon DOOGEE S61 6/64GB 6" Carbon
0 zł
659.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 659.99 zł
Advertisement

Google postanowił zmienić wygląd ikony aplikacji. Charakterystyczna pinezka przede wszystkim stała się znacznie większa. Większy jest też okrąg znajdujący się w jej wnętrzu. Do tego pięć wyraźnie odciętych od siebie kolorów zostało zastąpionych przez płynnie przechodzący między nimi gradient.

W Mapach Google doszło do zmiany. Niejeden się zdziwi

Nowa wersja dostępna jest w aplikacji 26.09.06.873668274 na Androidzie oraz 29.09.5 na iOS.

Apple iPhone 17 Pro 256 GB
Apple iPhone 17 256 GB
Image
telepolis
Google Mapy Google Mapy Google zmiana Mapy Google aktualizacja Mapy Google nowość
Źródła zdjęć: Kaspars Grinvalds / Shutterstock
Źródła tekstu: PhoneArena