W Mapach Google doszło do zmiany. Niejeden się zdziwi

Mapy Google to nie tylko jedna z najpopularniejszych nawigacji, ale w ogóle jedna z najpopularniejszych aplikacji mobilnych. Nic dziwnego, może nie jest najlepsza, ale wystarczająco dobra, a do tego darmowa (nie licząc pakietu danych mobilnych). Dlatego korzysta z niej tyle osób, a teraz - po aktualizacji - zobaczą oni pewną subtelną zmianę.

Aktualizacja Map Google

Nowa wersja Map Google wprowadziła małą, ale jednak zauważalną i trochę zaskakującą zmianę. Jest ona dostępna zarówno w aplikacji w wersji na Androida, jak i iOS.

Google postanowił zmienić wygląd ikony aplikacji. Charakterystyczna pinezka przede wszystkim stała się znacznie większa. Większy jest też okrąg znajdujący się w jej wnętrzu. Do tego pięć wyraźnie odciętych od siebie kolorów zostało zastąpionych przez płynnie przechodzący między nimi gradient.