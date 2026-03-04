Żabka z ciekawą nowością. Różnicę zobaczysz przy kasie

Niedawno pisaliśmy o planowanej nowości w aplikacji Żappka. Wtedy były to jeszcze nieoficjalne informacje, ale właśnie zostały one potwierdzone przez biuro prasowe sieci. Klienci mogą już korzystać, a zmianę zobaczą nie tylko w aplikacji, ale przede wszystkim przy kasie.

Żabka wprowadza e-paragony

Żabka poinformowała o wprowadzeniu usługi e-paragony. Od teraz klienci nie muszą już brać papierowego paragonu po zrobieniu zakupów w jednym ze sklepów sieci. Zamiast tego otrzymają go w formie cyfrowej, w aplikacji Żappka.

Wprowadzając e-paragon, myśleliśmy przede wszystkim o wygodzie naszych klientów. Chcieliśmy, aby dowód zakupu mieli zawsze pod ręką, gotowy do wglądu w każdej chwili. To intuicyjne rozwiązanie sprawia, że codzienne zakupy stają się jeszcze prostsze, a przy okazji pozwalają nam wszystkim ograniczać zużycie papieru. mówi Monika Mytkowska, kierowniczka innowacji operacyjnych i wdrożeń w Żabka Polska.

Aby skorzystać z e-paragonów, konieczne jest aktywowanie usługi w aplikacji Żappka. Po tym kasjer nie będzie nam już w ogóle wydawał papierowej wersji, bo ta nie będzie nawet drukowana. Jednak w tym celu konieczne będzie w trakcie zakupów zeskanowanie kodu z aplikacji.

E-paragony będą dostępne w aplikacji Żappka przez rok od momentu dokonania zakupów. Dodatkowo przez kolejne 4 lata będzie możliwe ich pozyskanie po kontakcie z Centrum Wsparcia Klienta.

Każdego dnia w sklepach sieci Żabka klienci dokonują aż 4,2 mln transakcji. Sieć planuje, że aż 16 mln paragonów miesięcznie nie będzie wymagało drukowania. Według szacunków pozwoli to zaoszczędzić 237 tys. rolek papieru fiskalnego w 2026 roku.