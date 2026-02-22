Wiadomości

Zmiana w Żabce. Możesz zdziwić się przy kasie

Żabka szykuje zmiany w regulaminie. Najciekawsza dotyczy już samego procesu płatności przy kasie.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:10
3
Użytkownicy aplikacji Żappka otrzymali informację o planowanych zmiana w regulaminie. Jedna ze zmian, którą planuje wprowadzić sieć sklepów, jest wprowadzenie e-paragonów. Do tej pory mogli z niej korzystać klienci sklepów Żabka Nano.

Koniec z paragonami w Żabce?

Z przekazanych informacji wynika, że od 4 marca 2026 roku wszyscy klienci sklepów Żabka będą mogli korzystać z e-paragonów. W tym celu konieczne będzie aktywowanie usługi w aplikacji Żappka i wyrażenie wszystkich koniecznych zgód. 

Dzięki temu, robiąc zakupy w sklepie, sprzedawca nie będzie musiał drukować nam tradycyjnego, papierowego paragonu. Zamiast tego otrzymamy jego cyfrową wersję, dostępną w aplikacji. Jednak aby tak się stało, konieczne będzie zeskanowanie kodu QR, który służy między innymi do różnych promocji czy też zbierania Żappsów.

E-paragony będą dostępne w aplikacji Żappka przez rok od dokonania zakupów. W razie potrzeby będzie też możliwe pobranie ich w formie pliku PDF. Usługa będzie bezpłatna.

Jednak od tej reguły jest wyjątek. Papierowy paragon będzie drukowany zawsze, gdy zakupy przekroczą wartość 450 zł lub 100 euro. 

telepolis
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Cashless.pl