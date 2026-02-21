Zuckerberg ma plan. Metaverse ma trafić na każdy smartfon

Zmiana priorytetów firmy Meta

Meta rozdziela platformę Horizon Worlds od ekosystemu gogli Quest. Decyzję ogłosiła Samantha Ryan, wiceprezes do spraw treści w dziale Reality Labs. Firma stawia teraz na rozwój wirtualnych światów w wersji mobilnej.

Aplikacje Horizon Worlds znikną ze sklepu w środowisku VR, a skrót do platformy zostanie usunięty z ekranu głównego gogli Quest. Społecznościowy gigant Marka Zuckerberga chce w ten sposób przyciągnąć użytkowników smartfonów. Taki sam model biznesowy stosują twórcy gier Roblox i Fortnite.

Sytuacja na rynku wirtualnej rzeczywistości

Dyrektor techniczny firmy, Andrew Bosworth, przyznał wcześniej obniżenie dynamiki wzrostu branży VR. Gogle trafiają do wąskiej grupy odbiorców. Jeden z powodów, to zbyt wysoka cena tego typu sprzętu. Poza tym, ich użytkowanie wymaga czasem połączenia z komputerem.

Firma Meta zareagowała na te zmiany w minionych miesiącach. Dział Reality Labs zwolnił 10 procent pracowników. Zamknięto też trzy wewnętrzne studia tworzące gry VR oraz zakończono rozwój aplikacji biurowej Horizon Workrooms.

Nowe plany dla sprzętu Quest

Meta wciąż produkuje gogle. Firma skupi się na wsparciu zewnętrznych deweloperów. Zewnętrzne aplikacje generują 86 procent czasu spędzanego przez użytkowników w urządzeniach z serii Quest.

Firma zainwestowała 150 milionów dolarów w programy dla programistów w 2025 roku. Przychody z mikropłatności w aplikacjach VR wzrosły o 13 procent. Subskrypcja Meta Horizon+ przekroczyła milion aktywnych płatników. Meta planuje wydanie nowych modeli gogli w przyszłości.

Rozwój wersji mobilnej

Wersja mobilna Horizon Worlds osiągnęła zamierzone wyniki. Liczba światów dostępnych tylko na smartfonach wzrosła z zera do ponad dwóch tysięcy. Liczba aktywnych użytkowników zwiększyła się czterokrotnie w ciągu ostatniego roku.