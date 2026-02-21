Apple i OpenAI tworzą urządzenia AI bez ekranów

Rosnące koszty i ograniczone funkcje

Firmy technologiczne dodają funkcje AI do większości aplikacji i urządzeń. Zwiększone zapotrzebowanie na podzespoły winduje ceny pamięci na rynkach światowych. Część mniejszych producentów elektroniki może z tego powodu ogłosić upadłość w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy.

Obecne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji rzadko zmieniają sposób korzystania ze smartfonów. Jednym z najczęstszych zastosowań pozostaje edycja zdjęć. Inne opcje obejmują streszczanie e-maili lub odpowiadanie na proste zapytania. Modele językowe rzadko udzielają jednoznacznych odpowiedzi w sprawach codziennych.

Projekty nowych urządzeń

Apple i OpenAI pracują nad nowymi kategoriami elektroniki noszonego. Gigant z Cupertino rozwija projekt inteligentnego wisiorka oraz bezprzewodowych słuchawek AirPods z wbudowanymi kamerami. Urządzenia te mają działać pod przewodnictwem asystentów głosowych.

Twórcy ChatGPT współpracuje z byłym projektantem Apple'a, Jonym Ive. Tworzą wspólnie przenośny głośnik z mikrofonem i kamerą. Sprzęt ten ma rozpoznawać użytkownika i reagować na otoczenie. Będzie można go używać w domu oraz na zewnątrz.

Brak wyświetlacza utrudnia obsługę

Wszystkie te urządzenia łączy brak ekranu. Użytkownicy muszą polegać wyłącznie na komendach głosowych. Dyktowanie wiadomości czy słuchanie komunikatów w miejscach publicznych może jednak naruszać prywatność. Utrudnia to korzystanie z nich w komunikacji miejskiej czy na ulicy.