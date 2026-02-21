Rewolucja w ZUS. Sprawdź już w przyszłym tygodniu

Logowaliście się kiedyś do systemu eZUS? Jeśli tak, to doskonale wiecie, że jest archaiczną, nieprzystępną i źle zaprojektowaną usługą. Znalezieniem tam czegokolwiek często graniczy z cudem. Na szczęście ZUS też zdaje sobie z tego sprawę. Od jakiegoś czasu trwały prace nad nową wersją. Najwyraźniej zbliżają się ku końcowi, bo pierwsi przedsiębiorcy skorzystają z niej już w przyszłym tygodniu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowa wersja eZUS

ZUS poinformował, że już w przyszłym tygodniu pierwsi przedsiębiorcy uzyskają dostęp do nowej wersji platformy eZUS. Taki zaszczyt dotknie 500 tys. płatników, którzy zostali wybrani całkowicie losowo. Jednak nie ma powodów do obaw, kolejni przedsiębiorcy będą dodawani w kolejnych dniach.

Wdrożenie podzielone na etapy pozwoli na lepszą obserwację działania systemu po gruntownej modyfikacji. zapewnia ZUS.

Nowe konto płatnika w eZUS ma być bardziej przejrzyste, intuicyjne i dostosowanie do codziennych potrzeb przedsiębiorców. Dodatkowo w usłudze ma być dostępny nowy formularz wniosków, który ma krok po kroku prowadzić użytkowników, pokazując postępy i na końcu jasno informując, czy dokument został wysłany. Ma to ograniczyć ewentualne błędy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych twierdzi także, że nowy eZUS da przedsiębiorcom łatwiejszy i szybszy dostęp do najważniejszych informacji, w tym rozliczeń, zwolnień lekarskich pracowników, złożonych deklaracji oraz wiadomości otrzymanych od urzędu. Już z samego ekranu startowego mamy mieć możliwość przejścia do najważniejszych spraw, bez nadmiernego klikania w menu.

W pracy nad nową wersją portalu przyjęliśmy zasady projektowania oparte na podejściu user experience – czyli od strony doświadczenia użytkownika. Od początku włączyliśmy użytkowników w tworzenie przyjaznego wyglądu i intuicyjnych funkcji systemu. Realizowaliśmy badania użyteczności na makietach oraz pilotaż z klientami. Zbudowaliśmy system, w którym płatnik po zalogowaniu od razu widzi to, co jest dla niego najważniejsze. twierdzi ZUS.

Co więcej, sprawy mają być połączone w wątki, dzięki czemu łatwiej będzie sprawdzić, na jakim aktualnie jest etapie. Zmieni się też widok wiadomości, które będą podzielone na trzy części: powiadomienia, korespondencję z Centrum Kontaktu Klientów oraz komunikaty.