Fintech

Rewolucja w ZUS. Sprawdź już w przyszłym tygodniu

ZUS szykuje rewolucję. Już od przyszłego tygodnia skorzystają z niej pierwsi użytkownicy.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:53
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Rewolucja w ZUS. Sprawdź już w przyszłym tygodniu

Logowaliście się kiedyś do systemu eZUS? Jeśli tak, to doskonale wiecie, że jest archaiczną, nieprzystępną i źle zaprojektowaną usługą. Znalezieniem tam czegokolwiek często graniczy z cudem. Na szczęście ZUS też zdaje sobie z tego sprawę. Od jakiegoś czasu trwały prace nad nową wersją. Najwyraźniej zbliżają się ku końcowi, bo pierwsi przedsiębiorcy skorzystają z niej już w przyszłym tygodniu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowa wersja eZUS

ZUS poinformował, że już w przyszłym tygodniu pierwsi przedsiębiorcy uzyskają dostęp do nowej wersji platformy eZUS. Taki zaszczyt dotknie 500 tys. płatników, którzy zostali wybrani całkowicie losowo. Jednak nie ma powodów do obaw, kolejni przedsiębiorcy będą dodawani w kolejnych dniach.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop MSI Katana 17 HX B14WGK-036XPL 17.3" IPS 240Hz i7-14650HX 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5070 DLSS 4
Laptop MSI Katana 17 HX B14WGK-036XPL 17.3" IPS 240Hz i7-14650HX 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5070 DLSS 4
0 zł
7299 zł - najniższa cena
Kup teraz 7299 zł
Laptop ACER TravelMate P2 16 TMP216-51-G2-TCO 16" Core 5 120U 16GB RAM 512 GB SSD LTE Windows 11 Professional
Laptop ACER TravelMate P2 16 TMP216-51-G2-TCO 16" Core 5 120U 16GB RAM 512 GB SSD LTE Windows 11 Professional
0 zł
3899.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3899.99 zł
Laptop ACER Extensa 15 EX215-57-TCO 15.6" IPS i5-1334U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Laptop ACER Extensa 15 EX215-57-TCO 15.6" IPS i5-1334U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
-190 zł
2499 zł - najniższa cena
Kup teraz 2309 zł
Advertisement

Wdrożenie podzielone na etapy pozwoli na lepszą obserwację działania systemu po gruntownej modyfikacji.

zapewnia ZUS.

Nowe konto płatnika w eZUS ma być bardziej przejrzyste, intuicyjne i dostosowanie do codziennych potrzeb przedsiębiorców. Dodatkowo w usłudze ma być dostępny nowy formularz wniosków, który ma krok po kroku prowadzić użytkowników, pokazując postępy i na końcu jasno informując, czy dokument został wysłany. Ma to ograniczyć ewentualne błędy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych twierdzi także, że nowy eZUS da przedsiębiorcom łatwiejszy i szybszy dostęp do najważniejszych informacji, w tym rozliczeń, zwolnień lekarskich pracowników, złożonych deklaracji oraz wiadomości otrzymanych od urzędu. Już z samego ekranu startowego mamy mieć możliwość przejścia do najważniejszych spraw, bez nadmiernego klikania w menu.

W pracy nad nową wersją portalu przyjęliśmy zasady projektowania oparte na podejściu user experience – czyli od strony doświadczenia użytkownika. Od początku włączyliśmy użytkowników w tworzenie przyjaznego wyglądu i intuicyjnych funkcji systemu. Realizowaliśmy badania użyteczności na makietach oraz pilotaż z klientami. Zbudowaliśmy system, w którym płatnik po zalogowaniu od razu widzi to, co jest dla niego najważniejsze.

twierdzi ZUS.

Co więcej, sprawy mają być połączone w wątki, dzięki czemu łatwiej będzie sprawdzić, na jakim aktualnie jest etapie. Zmieni się też widok wiadomości, które będą podzielone na trzy części: powiadomienia, korespondencję z Centrum Kontaktu Klientów oraz komunikaty.

Prowadzimy już prace w eZUS nad unowocześnieniem profilu klienta indywidualnego (ubezpieczonego i świadczeniobiorcy) oraz komornika i lekarza. Wiele zmian czeka także aplikację ePłatnik, która służy do składania dokumentów ubezpieczeniowych. Na obecnym etapie wdrożenia ta aplikacja pozostała w dotychczasowym kształcie.

dodaje urząd.
Yubico YubiKey 5C NFC w x-kom
239,00 zł
Yubico YubiKey 5C NFC w Media Expert
Image
telepolis
ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych eZUS PUE/eZUS eZUS nowa wersja
Zródła zdjęć: Below the Sky / Shutterstock.com
Źródła tekstu: ZUS