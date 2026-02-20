Kultowy serial o gangach nigdy się nie skończy. Teraz rządzi syn

Peaky Blinders powraca w nowej odsłonie już w marcu

Film "Peaky Blinders: Nieśmiertelny" to nic innego, jak kontynuacja przebojowej, 6-sezonowej serii. Za produkcję odpowiedzialny jest twórca serialu, Steven Knight. W głównej roli zobaczymy rzecz jasna, Cilliana Murphy'ego. Ale nie tylko on będzie grał pierwsze skrzypce tym razem. Od kiedy pojawiły się doniesienia na temat udziału Barry'ego Keoghana w długo oczekiwanym filmie "Peaky Blinders: Nieśmiertelny", fani nie mieli spokoju. Część z nich podejrzewała, że ta tajemnicza postać okaże się w rzeczywistości synem głównego bohatera. I okazuje się, że mieli rację. Potwierdził to nowy zwiastun, który właśnie został wypuszczony do sieci.

"Na rozkaz Peaky Blinders"

Na zwiastunie dokładnie widać, jak Ada (Sophie Rundle) mówi Tommy'emu: "twój cygański syn szefuje Peaky Blinders, jakby znów był rok 1919". Co prawda, nie do końca jeszcze wiadomo, czy Keoghan to Duke Shelby, którego w 6. sezonie grał Conrad Khan, czy może to jakiś inny syn Tommy'ego, o którym wcześniej nie było wspomniane.

Tommy też nie zazna zbyt wiele odpoczynku w Birmingham, w 1940 roku. Zostanie ponownie wciągnięty w akcję, w momencie kiedy jego syn zostanie poproszony o udział w "akcie zdrady, który zdecyduje o losach wojny w Niemczech".