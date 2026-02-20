To Polar czy Motorola? Jedno i drugie, Moto watch od dziś w Polsce

Moto watch w edycji 2026 to pierwszy zegarek Motoroli zaprojektowany we współpracy z firmą Polar – fińskim producentem sportowych i fitnessowych urządzeń noszonych. Nowość ma łączyć sprawdzoną technologię Polar z charakterystycznym wzornictwem i ekosystemem Motoroli.

Dalsza część tekstu pod wideo

Producent zachwala, że moto watch sprawdzi się zarówno w amatorskim sporcie, jak i u użytkowników bardziej zaawansowanych.

Motorola moto watch ma okrągłą, 47-milimetrową kopertę wykonaną z aluminium. Wyświetlacz OLED o średnicy 1,43 cala otoczony jest koronką ze stali nierdzewnej. Szkło Corning Gorilla Glass 3 pomaga chronić zegarek przed zarysowaniami. Całość zapewnia wytrzymałość na poziomie IP68 i 1 ATM, co oznacza statyczne 10 m i raczej niewielkie możliwości podczas pływania.

Moto watch dostępny jest w dwóch wariantach. Podstawowa wersja oferowana jest w kolorze czarnym, z czarnym silikonowym paskiem w zestawie. Wariant premium ma kopertę w kolorze srebrnym, a w zestawie znajdziemy zarówno bransoletę ze stali nierdzewnej, jak i silikonowy pasek w kolorze zielonym (PANTONE Herbal Garden).

Użytkownicy będą mogli wybierać spośród różnych pasków moto watch (22 mm) – można je będzie dokupić osobno, w tym bransoletę, opaskę silikonową w kolorach PANTONE czy pasek soft-luxe.

Za łączność odpowiada Bluetooth 5.3 + BLE i Wi-Fi, a za pozycjonowanie dwuzakresowy GPS L1/L5. Dzięki obecności głośnika i mikrofonu moto watch umożliwia wykonywanie połączeń bezpośrednio z nadgarstka. Zegarek oferuje także rozbudowaną personalizację powiadomień, a dzięki integracji z funkcją Catch me up w moto ai, moto watch wyświetli podsumowanie najważniejszych informacji – tryb ten działa na wybranych modelach smartfonów Motorola.

Moto watch z technologią Polar udostępnia rozwiązania do monitorowania stanu zdrowia, dzięki którym użytkownicy mają otrzymywać w czasie rzeczywistym dokładne, szczegółowe informacje na temat kondycji fizycznej. Oprócz rejestrowania danych treningów, snu i stresu, zegarek monitoruje również tętno i poziom tlenu we krwi oraz umożliwia ustawianie spersonalizowanych celów.

Integracja z ekosystemem Motoroli pozwala na personalizację powiadomień za pomocą aplikacji oraz korzystanie z wybranych funkcji moto ai, takich jak wyświetlanie podsumowania najważniejszych informacji (Catch me up).

Moto watch ma baterię, która zapewnia do 13 dni działania przy normalnym użytkowaniu lub do 7 dni w trybie ciągle włączonego ekranu. Szybkie ładowanie dostarczy energię na cały dzień pracy zegarka już po 5 minutach ładowania.

Moto watch w Polsce – ceny i dostępność

Moto watch jest już dostępny w sprzedaży, w cenach:

399 zł – wersja z czarną kopertą i silikonowym, czarnym paskiem,

– wersja z czarną kopertą i silikonowym, czarnym paskiem, 599 zł – moto watch premium ze srebrną kopertą, stalową bransoletą oraz dodatkowym silikonowym paskiem w kolorze zielonym.