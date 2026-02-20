Pokémon FireRed i LeafGreen już dostępne w przedsprzedaży na Nintendo Switch 1 i 2

Te dwa klasyki już teraz są dostępne w przedsprzedaży w Nintendo eShop dla konsol Nintendo Switch i Nintendo Switch 2, a wszystko to z okazji 30-lecia serii. Obydwie gry zostały wycenione na 89,80 zł i są dostępne jedynie w wersji cyfrowej. Wedle danych udostępnionych przez wydawcę zajmą one w pamięci konsoli 40 MB, czyli naprawdę niewiele. To jednak dlatego, że nie ma tu mowy o większej ingerencji w działanie gry.

Pokemon Fire Red i Leaf Green w eShop

Oczywiście cena, jak na dość leniwą emulację 22-letniej gry jest zaporowa. Jednak na pewno znajdą się osoby, które chętnie sięgną po portfel i kupią tego klasyka. Sam mam go już na liście życzeń. Z drugiej strony to najtańszy sposób na zdobycie oryginalnej gry. Wersje używane na GBA to albo podróbki, albo kosztują małą fortunę, albo są podróbkami, które ktoś próbuje sprzedać za małą fortunę. Dlatego dla osób, które chciałyby zagrać w tytuł legalnie, lub zadośćuczynić młodzieńcze piractwo jest to najlepsza opcja.