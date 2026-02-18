Huawei MatePad 11.5 S – matowy tablet do pracy i rozrywki (test)

W materiałach marketingowych, które dotarły do mnie, Huawei napisał, że MatePad 11.5 S w najnowszym wydaniu to tablet stworzony z myślą o studentach i osobach pracujących, które spędzają wiele godzin dziennie przed ekranem. Powinni oni docenić matowe wykończenie ekranu, które ogranicza połysk powierzchni o 50% i eliminuje 99% zakłóceń świetlnych. Ma to z jednej strony zapewnić dobrą czytelność w każdych warunkach, a z drugiej ograniczyć zmęczenie oczu.

Obietnice obietnicami, a jak ten tablet wypada na co dzień i co kryje się w jego smukłym wnętrzu? Tego (i nie tylko) dowiesz się z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

W zestawie tablet i potrzebne akcesoria

Do testów otrzymałem tablet Huawei MatePad 11.5 S (edycja 2026) w kolorze Space Gray (szarym). W pudełku z urządzeniem znalazłem też ładowarkę USB o mocy 40 W, kabel USB A-C oraz… ścierkę z mikrofibry. W drugim pudełku dotarło do mnie etui z klawiaturą, a w trzecim – rysik M-Pencil 3. generacji.

Jest jednak haczyk. Tak bogatego zestawu możesz nie dostać w sklepie. Na przykład w pudełku z tabletem nie znajdziesz ładowarki, tak jak ja. Za etui z klawiaturą i rysik też trzeba będzie dopłacić. Chyba, że trafisz na promocję, gdzie te dodatki będą w komplecie.

Kilka słów o wyglądzie i ergonomii

Testowany tablet ma wymiary 261 x 177,3 x 6,1 mm i waży 512 g. Urządzenie jest zgrabne, ale dzięki zaokrąglonym krawędziom bardzo dobrze leży w dłoni i nie wcina się w skórę ostrymi krawędziami. Trzeba jednak pamiętać, że jest to dość duży tablet (ekran 11,5 cala), więc jego obsługa jedną ręką jest w zasadzie niemożliwa (licząc, że jedną ręką musimy trzymać to urządzenie).

Obsługa sprzętu zmienia się diametralnie po skorzystaniu z etui Huawei Smart Magnetic Keyboard, które też dostałem w zestawie. Akcesorium to łączy się z tabletem dwiema drogami. Jedno to połączenie bezprzewodowe NearLink. Jest też połączenie elektryczne, za pomocą metalowych pinów na obu sprzętach. W ten sposób klawiatura otrzymuje energię do pracy.

Oczywiście, w klawiaturze jest wbudowane własne źródło energii (akumulator), ale trzeba je od czasu do czasu naładować. Czas pracy jest jednak bardzo długi – nawet 30-40 godzin. Gdy korzystamy z połączenia przez piny, energia uzupełniana jest na bieżąco.

Etui składa się z dwóch części, które połączone są ze sobą magnetycznie. Klawiaturą możemy odłączyć i korzystać z niej całkowicie bezprzewodowo. Wtedy przy tablecie pozostaje część stanowiąca podparcie dla tego urządzenia. Sama klawiatura jest dość wygodna w obsłudze, ale wymaga przyzwyczajenia. Jest znacznie mniejsza od standardowej klawiatury komputerowej.

Warto dodać, że na górnej krawędzi (tej przy obiektywie przedniej kamery) tablet ma specjalne, magnetyczne miejsce na rysik. Ten również łączy się z tabletem przez NearLink i ma własne źródło zasilania. Miejsce, o którym wspomniałem wyżej, służy też do ładowania tej zbudowanej baterii.

Całość prezentuje się estetycznie i została wykonana z dbałością o detale. Jak to jednak bywa w przypadku bezprzewodowych klawiatur, może się zdarzyć, że znajdzie się ona zbyt daleko od tabletu, by z niej korzystać oraz zbyt blisko, by pojawiła się klawiatura ekranowa. Rozwiązanie? Wyłączenie funkcji NearLink (ale rysik też przestanie działać) lub odejście jeszcze dalej od klawiatury (aż straci łączność).

Biometria jest, ale ograniczona

Tablet można odblokować między innymi za pomocą biometrii. Jednak w okrojonym zakresie, ponieważ do dyspozycji mamy tu tylko funkcję rozpoznawania twarzy. Czytnika odcisków palców nie ma.

Matowy ekran w świecie pełnym „błyskotek”

Huawei MatePad 11.5 S 2026 został wyposażony w panel TFT LCD o rozdzielczości 2800 x 1840 pikseli, przykryty szkłem z matowym wykończeniem. Ogranicza ono odbicia, poprawiając komfort pracy, szczególnie w nasłonecznionym miejscu. Do czytania warto też sięgnąć po Tryb e-książki, dzięki czemu obraz na ekranie może być monochromatyczny lub kolorowy, ale z mocno obniżoną intensywnością tych kolorów.

Tryb e-książki (monochromatyczny i kolorowy)

Obraz odświeżany jest z częstotliwością do 144 Hz. Wartość ta zmienia się dynamicznie (w zakresie od 30 Hz), zależnie od potrzeb. Deklarowana przez producenta maksymalna jasność ekranu wynosi 500 nitów. Wartość zmierzona wyniosła nieco ponad 450 nitów, zarówno w trybie ustawień ręcznych, jak i automatycznych.

Na matowym ekranie ładnie wyglądają kolory. Jednak osoby, które lubią mocne, nasycone barwy, mogą być zawiedzione. W tym zakresie lepszy jest ekran błyszczący.

Tryb kolorów Temperatura bieli Pokrycie Gamy Objętość Gamy Średnie ∆E (MAX) Normalne 7231 K 93,4% sRGB

66,3% AdobeRGB

68,9% DCI P3 97,3% sRGB

67,0% AdobeRGB

68,9% DCI P3 0,31 (0,76) Wyraziste 7254 K 98,8% sRGB

79,4% AdobeRGB

91,4% DCI P3 130,1% sRGB

89,6% AdobeRGB

4 głośniki dla mocnego dźwięku

Firma Huawei wyposażyła swój tablet w cztery głośniki, rozłożone po dwa na krótszych bokach. Razem dają one mocny i czysty dźwięk w całym odtwarzanym zakresie – od tonów niskich po bardzo wysokie. Niektórych użytkownikom może brakować głębokich basów. Na to jednak wbudowane głośniki są za małe. Zawsze można jednak sięgnąć po słuchawki lub zewnętrzny głośnik.

Gdy słuchałem muzyki ze Spotify, maksymalny zmierzony w odległości 60 cm od głośników poziom głośności sięgnął 86,7 dB. To bardzo dobry wynik. Tablet nadaje się do słuchania muzyki czy oglądania filmów. Dzięki wbudowanym dwóm mikrofonom i przedniej kamerze, nadaje się też do wideokonferencji.

HarmonyOS i Google Play "objazdem"

Huawei MatePad 11.5 S w edycji 2026 pracuje pod kontrolą systemu HarmonyOS w wersji 4.3, opartego na usługach Huawei Mobile Services. Interfejs systemowy prezentuje się bardzo dobrze i powinien być dobrze znany wszystkim użytkownikom na przykład smartfonów firmy Huawei.

Jak przystało na sprzęt z trzeciej dekady XXI wieku, nie zabrakło tu funkcji sztucznej inteligencji. Jest tu Huawei Assistant, który rozumie język polski. Wystarczy powiedzieć „Hey, Celia” (o ile włączymy budzenie głosem) i można korzystać.

A co z Google Play? Tego nie ma z powodu sankcji nałożonych na firmę Huawei kilka lat temu. Problem ten można jednak łatwo obejść, na przykład za pomocą aplikacji GBox. Symuluje ona usługi Google’a i pozwala zainstalować Sklep Play, a następnie aplikacje tam dostępne. Google Pay tak nie zadziała, ale to bez większego znaczenia. Tym tabletem i tak nie zapłacimy zbliżeniowo – nie ma NFC.

Brakuje łączności komórkowej

Testowany tablet łączy się ze światem zewnętrznym przez USB-C (USB 3.0) lub bezprzewodowo. W tym drugim przypadku do dyspozycji mamy Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 oraz NearLink, który łączy w sobie zalety obu wcześniejszych standardów. Podczas korzystania z urządzenia, wszystko działało prawidłowo. Do pełnej mobilności sprzętu przydałaby się jednak również łączność komórkowa, choćby LTE.

W tablecie nie ma również odbiornika GPS i kompasu. Ale to akurat dla mnie nie jest wadą w przypadku takiego sprzętu. Jest tylko lokalizacja przez Wi-Fi.

Dwa aparaty do podstawowych zadań

Chyba nigdy nie zrozumiem ludzi, którzy robią zdjęcia tabletem. Na przykład w czasie wycieczek. Przez swoje rozmiary, jest to sprzęt, który słabo się do tego nadaje. No i na ogół tablety nie grzeszą jakością zaplecza fotograficznego.

Nie inaczej jest w przypadku modelu Huawei MatePad 11.5 S 2026. Do dyspozycji mamy tu przedni aparat o rozdzielczości 8 Mpix oraz tylną jednostkę z matrycą 13 Mpix (z autofocusem). Jest też prosta w obsłudze aplikacja Aparat.

A jak wypadają zdjęcia i filmy z tego „arsenału”? Przykłady poniżej.

Zdjęcia z tylnego aparatu:

Zdjęcia z przedniego aparatu:

Film:

Wszystko działa płynnie i się nie zacina

Huawei MatePad 11.5 S w wydaniu na rok 2026 nie jest mistrzem wydajności. Pod maską pracuje 8-rdzeniowy procesor o maksymalnej częstotliwości taktowania na poziomie 2,3 GHz, wspierany przez 12 GB RAM-u. To solidny duet, dzięki któremu wszystko na pokładzie tabletu działa płynnie i się nie zacina.

Wydajność

ogólna Antutu 10

Antutu 11 Geekbench 6 AI

Benchmark Jeden

rdzeń Wszystkie

rdzenie Huawei MatePad 11.5 S 2026 961302

1252503 1413 3874 92,1 Apple iPad Air 11" (2025 / M3) 1990765

- 3031 11909 - Huawei MatePad Pro 12.2 723567

- 1360 4453 127 Huawei MatePad Pro 13.2 647415

- 1159 3657 91,4 OnePlus Pad 3 2769797

- 3096 9320 13047 OnePlus Pad Go 2 723438

1016188 1012 3136 516 Samsung Galaxy Tab S10+ 1840699

- 2122 6946 7286 Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 2628569

2804555 2789 9136 12062 Xiaomi Pad 6 823263

Wydajność

w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna

temperatura

obudowy

[°C] Wild

Life

Extreme Wild

Life

Extreme

Stress Test Aztec Ruins

Vulkan

High Tier

(1440p) Car Chase

Tablet nie wie też, co to jest throttling. Podczas testów wydajnościowych nastąpił niewielki spadek wydajności, ale osiągnął on wartość tylko około 8%. Obudowa w tym czasie rozgrzała się w najcieplejszym miejscu do 40,5°C.

Tablet oferuje użytkownikom około 216 GB miejsca na dane. Slotu na kartę pamięci nie ma.

Solidna bateria do codziennej pracy

Najnowszy średniopółkowy tablet firmy Huawei jest zasilany akumulatorem o pojemności 8800 mAh. To duże ogniwo, ale nie imponuje. Zbliżone lub niewiele mniejsze pojemności widzimy coraz częściej w dużo mniejszych smartfonach. Możemy jednak liczyć na solidny dzień lub dwa pracy. Oczywiście, wszystko zależy od sposobu i częstotliwości korzystania z tego urządzenia.

W naszym teście wideo bateria w tablecie „przeżyła” 9,5 godziny oglądania filmów. Jasność ekranu była w tym czasie ustawiona na 300 nitów. Test jednak nie jest miarodajny, ponieważ tablet nie dogadywał się z aplikacją VLC. Film był raczej bardzo powolnym pokazem slajdów. Mogło to znacząco wpłynąć na wynik.

Wytrzymałość

akumulatora Akumulator

(mAh) Wyświetlacz Czas

pracy

(minuty) Przekątna

(cale) Rozdzielczość

(piksele) Odświeżanie

W zestawie z tabletem otrzymałem ładowarkę o mocy 40 W (w Polsce sprzedawana oddzielnie). Pozwala ona naładować pusty akumulator do 100% w około 90 minut. Sam tablet może być źródłem energii dla innych urządzeń ładowanych przez USB.

Mocny zawodnik na średniej półce

Huawei MatePad Pro X2 2026 to solidnie wykonane urządzenie, które sprawia dobre wrażenie od pierwszego kontaktu. Matowy ekran oferuje wysoką jakość obrazu, co czyni go świetnym narzędziem do oglądania filmów i przeglądania zdjęć. Całość konstrukcji jest zwarta i estetyczna, wpisując się w wysokie standardy elektroniki użytkowej.

Codzienna praca na tym sprzęcie jest płynna i bezproblemowa. System operacyjny działa stabilnie, a aplikacje uruchamiają się szybko, co zadowoli większość użytkowników szukających mobilnego centrum rozrywki. Wydajność podzespołów pozwala na komfortowe korzystanie z przeglądarki internetowej czy innych aplikacji oraz gier.

Sprzęt ten celuje w uniwersalność, łącząc mobilność z wystarczającą mocą obliczeniową. Warto jedynie pamiętać, że pełne wykorzystanie jego potencjału w pracy kreatywnej wymaga dokupienia dodatkowych akcesoriów, których nie ma w pudełku. Mimo to, jako samodzielne urządzenie, tablet broni się bardzo dobrą ergonomią.

Kwestia finansowa prezentuje się akceptowalnie, zwłaszcza na początku sprzedaży. Sam tablet (bez ładowarki, etui z klawiaturą i rysika) kosztuje premierowo do 9 marca 2026 roku 1799 zł, a potem 1999 zł. Oferta startowa stanowi ciekawą okazję dla osób szukających nowoczesnego i wydajnego sprzętu w rozsądnym budżecie. A z czasem cena zapewne spadnie.