Debiutuje Google Pixel 10a. Siedem lat aktualizacji i nowe funkcje AI

Sztuczna inteligencja i narzędzia systemowe

Sercem urządzenia Google Pixel 10a jest układ Tensor G4, podobnie jak w poprzedniku. Zapewnia on obsługę lokalnych modeli sztucznej inteligencji. Oprogramowanie integruje asystenta Gemini oraz daje dostęp do trybu Gemini Live. Pozwala on na prowadzenie naturalnych rozmów głosowych z systemem. Firma Google wdrożyła też funkcję "Zaznacz, aby wyszukać". Narzędzie pozwala zakreślić element na ekranie, by znaleźć o nim informacje w sieci.

Producent rozbudował systemową aplikację do dzwonienia. Program obsługuje filtrowanie połączeń i opcję "Poczekaj w moim imieniu". System chroni użytkownika przed spamem i ułatwia kontakt z infoliniami. W oprogramowaniu zadebiutowało narzędzie Nano Banana. Służy ono do generowania nowych grafik, edycji obrazów i łączenia wielu zdjęć w nowe kompozycje.

Nowe wsparcie fotograficzne

Smartfon otrzymał dwa aparaty na tylnym panelu. Główny moduł ma rozdzielczość 48 Mpix. Aparat ultraszerokokątny wykorzystuje sensor 13 Mpix. Do linii "a" trafiły zaawansowane funkcje fotograficzne znane z droższych modeli. Narzędzie Automatyczne najlepsze ujęcie analizuje serie klatek. System samodzielnie dobiera najlepsze wyrazy twarzy na zdjęciach grupowych. Z kolei Fotoasystent wykorzystuje modele Gemini do sugerowania kadrów i poprawy oświetlenia.

Aparat obsługuje funkcję "Dodaj mnie". Osoba robiąca zdjęcie grupie może dołączyć do fotografii na zmontowanym przez system ujęciu. Pliki multimedialne można przesyłać na urządzenia z systemami Apple'a przez standard AirDrop. Oprogramowanie sprzętu wpiera tryb makro oraz zdjęcia nocne.

Specyfikacja techniczna i bezpieczeństwo

Wyświetlacz Actua ma przekątną 6,3 cala. Producent podniósł jego jasność o 11% względem poprzedniej generacji. Front chroni szkło Gorilla Glass 7i. Obudowa z płaską wyspą aparatów spełnia normę wodoszczelności IP68. Do jej budowy wykorzystano aluminium i tworzywa z recyklingu. Akumulator wystarcza na 30 godzin pracy. Tryb oszczędzania baterii wydłuża ten wynik do 120 godzin.

Sprzęt obsługuje satelitarne połączenia alarmowe w miejscach bez zasięgu sieci komórkowej i Wi-Fi. Google zapewnia siedem lat wsparcia dla tego modelu. Użytkownicy będą otrzymywać aktualizacje systemu operacyjnego i comiesięczne poprawki bezpieczeństwa. Oprogramowanie będzie rozbudowywane w ramach pakietów Pixel Drop.

Google Pixel 10a 0 opinii Google Pixel 10a 0 opinii Ekran 6.30" P-OLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 3.1 GHz Aparat 48 Mpix Bateria 5100mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Dostępność i cena

Przedsprzedaż smartfonu rusza już dziś. Regularna sprzedaż ruszy 5 marca 2026 roku. Wersja z pamięcią 128 GB kosztuje 2349 złotych. Model o dający 256 GB przestrzeni na dane wyceniono na 2799 złotych. Do wyboru są cztery wersje kolorystyczne: jasnoszara, obsydianowa, malinowa i jasnofioletowa.